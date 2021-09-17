Пресечена незаконная деятельность крупной майнинг-фермы

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по пресечению коррупционных схем в энергетическом секторе, была выявлена и пресечена незаконная деятельность сети майнинг-ферм.

В рамках материалов досудебного производства было установлено, что гражданином нашей страны М.Д.Ю., была организована незаконная деятельность по добыче криптовалюты путем создания майнинг-ферм с подключением к электрическим сетям распредкомпании "ЭТ" и хищением, электрической энергии в крупном размере.

15 сентября было выявлено незаконно подключенная к энергосетям распредкомпании "ЭТ" с более 500 майнинг-ферм для обеспечения функционирования криптовалюты.

Стоит отметить, что майнинг-фермы впоследствии приводят к дефициту выработанной электроэнергии, так как одно оборудование потребляет порядка 1500-3000 кВт/ч.

В рамках зарегистрированных материалов в ЕРПП проводятся соответствующие процессуальные действия, в целях установления нанесенного ущерба государству.