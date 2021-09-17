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Пресечена незаконная деятельность крупной майнинг-фермы

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- Айжан Мамбеталиева
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ГКНБ КР в ходе проводимой работы по пресечению коррупционных схем в энергетическом секторе, была выявлена и пресечена незаконная деятельность сети майнинг-ферм.

В рамках материалов досудебного производства было установлено, что гражданином нашей страны М.Д.Ю., была организована незаконная деятельность по добыче криптовалюты путем создания майнинг-ферм с подключением к электрическим сетям распредкомпании "ЭТ" и хищением, электрической энергии в крупном размере.

15 сентября было выявлено незаконно подключенная к энергосетям распредкомпании "ЭТ" с более 500 майнинг-ферм для обеспечения функционирования криптовалюты.

Стоит отметить, что майнинг-фермы впоследствии приводят к дефициту выработанной электроэнергии, так как одно оборудование потребляет порядка 1500-3000 кВт/ч.

В рамках зарегистрированных материалов в ЕРПП проводятся соответствующие процессуальные действия, в целях установления нанесенного ущерба государству.


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URL: https://www.vb.kg/406559
Теги:
ГКНБ, хищение, электричество
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