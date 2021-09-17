Назначен новый директор ГУ "Унаа"

Рустам Джокоев назначен директором Государственного учреждения "Унаа" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики и представлен коллективу. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров КР Улукбек Марипов.

Джокоев Рустам Джумаканович родился 6 апреля 1987 года в селе Арчалы, Аламудунского района Чуйской области.

Образование высшее. В 2010 году окончил Кыргызский Государственный технический университет им.И.Раззакова. Инженер по специальности "Организация безопасности движения". В настоящее время обучается в магистратуре в АГУпПКР "Государственное и муниципальное управление".

Ранее занимал должность директора Государственного учреждения КГПП "Ала-Арча" при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики.