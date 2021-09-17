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Назначен новый директор ГУ "Унаа"

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- Бакыт Басарбек
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Рустам Джокоев назначен директором Государственного учреждения "Унаа" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики и представлен коллективу. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров КР Улукбек Марипов.

Джокоев Рустам Джумаканович родился 6 апреля 1987 года в селе Арчалы, Аламудунского района Чуйской области.

Образование высшее. В 2010 году окончил Кыргызский Государственный технический университет им.И.Раззакова. Инженер по специальности "Организация безопасности движения". В настоящее время обучается в магистратуре в АГУпПКР "Государственное и муниципальное управление".

Ранее занимал должность директора Государственного учреждения КГПП "Ала-Арча" при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/406560
Теги:
назначение, Кыргызстан, ГУ "Унаа", Кабинет министров
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