Криминальный финтех и указ президента (часть 1)

Мы и они

Давайте посмотрим, как обстоят дела с банковской системой Кыргызстана, мы постарались быть объективными, беспристрастными, подошли к анализу ситуации профессионально, привлекли высококлассных международных экспертов, ученых и практиков.

Чтобы понять насколько мы отстаем, для сравнения банковской системы Кыргызстана с другими более продвинутыми, возьмём мирового лидера - банковскую систему Англии.

В Центральном банке Англии трудится в три раза больше народу, чем в кыргызском Нацбанке. Размеры банковских активов превышают кыргызские более, чем в 2000 раз. Нацбанк Кыргызстана работает менее эффективно аж в 700 раз (!). Ставить в один ряд Кыргызстан и международные финансовые центры - несопоставимые по эффективности функционирования.

Достаточно печально обстоят дела не только с количественными, но и с качественными характеристиками банковской системы КР. Например, в мировых финансовых центрах активно работают финтех-компании на базе блокчейн-технологий, с роботизацией финансовых платформ на основе искусственного интеллекта, с мгновенными трансграничными платежами при микроскопических комиссиях, с автоматической блокировкой всех криминальных платежей при обработке десятков миллионов клиентских транзакций в час. Банк Англии признанный мировой лидер в финтехе. А в Кыргызстане об этом, в лучшем случае, только слышали.

Возьмём спарринг-партнёра поскромнее, не из лидеров. Сравним банковскую систему КР с одним из неудачников постсоветского пространства в сфере экономики - Арменией. Изнуряющее военное противостояние с более богатым и сильным Азербайджаном, весьма скромные природные ресурсы, неудачные реформы - всё это наложило негативный отпечаток на экономическое положение Армении.

Так, может, на фоне Армении банковская система Кыргызстана будет выглядеть достойно? К сожалению, нет. Совокупные банковские активы там больше, чем в КР в три с лишним раза, а населения в Армении меньше в два раза. Чудовищное отставание Кыргызстана даже от Армении - в семь раз. Более благополучные постсоветские страны ушли намного дальше - им проигрываем уже в десятки раз.

В чём Кыргызстан несомненный мировой лидер - так это в доле населения, работающего в Центральном банке страны.

Что такое криминальный финтех и почему его надо гнать из Кыргызстана

В одной из наших прежних статей мы уже писали о криминальном и легальном финтехе, повторим свою позицию тезисно.

Весь финтех в мире разошёлся по двум принципиально разным лагерям: криминальному и легальному.

Легальный (законопослушный):

• идентифицирует клиентов (запрашивает и фиксирует о них всю информацию, требуемую по законодательству);

• проводит финансовый мониторинг платежей (блокирует криминальные транзакции и не открывает счета тем мошенникам, которые есть в мировых и национальных чёрных списках);

• удостоверяет транзакции на базе блокчейн-технологий (делает принципиально невозможным искажение любой информации о клиенте и его денежных средствах).

Криминальный финтех, имеющий в качестве платёжного средства криптовалюту, не идентифицирует клиентов (предоставляя возможность быть анонимом) и не блокирует криминальные платежи. Криптовалютой оплачиваются заказные убийства, проституция, незаконный оборот наркотиков, оружия и т.п. Именно криптовалюты и обслуживают криминальный финтех.

И это ещё не весь негатив. В легальных финансовых системах преследуется по закону самокотировка активов. Что это такое? К примеру, если владелец актива выставил его на продажу, то в легальной финансовой системе он не может сам же его и купить. Для финансовых организаций, работающих вне правового поля, таких ограничений нет.

ПРИМЕР. Крупный игрок на рынке выставил на продажу, 100 биткойнов каждый за 10 тысяч долларов и тут же покупает их за 15 тысяч. Затем выставляет за 20 тысяч долларов и покупает сам у себя уже за 25 тысяч. Таким образом, он создаёт ажиотаж на рынке, искусственно раскручивая маховик цен на криптовалюту.

Это сопровождается мощной пиар-поддержкой. Публикуются материалы о ближайшем "обрушении пирамиды американского доллара", постоянно сообщается о неких "героях", торговавших криптовалютой и заработавших миллионы долларов. Народ "под хайп" начинает активно скупать постоянно растущую в цене криптовалюту в надежде на мгновенное обогащение. Когда дураки на рынке заканчиваются, и начинается торможение роста цены, мошенники, организовавшие этот ажиотаж, аккуратно, по близкой к максимальной цене продают свою крипту.

На следующем этапе уже через ту же самокотировку цена на крипту гонится вниз и там эти же мошенники уже активно скупают её за бесценок. По оценкам экспертов, только на одной такой операции ловкие люди в начале текущего года "обули лохов" в Биткоине на четыре миллиарда долларов.

Попробуем разобраться как обстоит дело с криминальным финтехом в Кыргызстане, и кто его поддерживает?

На официальном сайте НБКР 31 декабря 2020 года, был размещён проект закона Кыргызской Республики "Об обороте криптовалют", инициатором которого был Нацбанк. Наш пытливый читатель, конечно же, обратит внимание на дату опубликования и сделает надлежащие выводы. В этом законопроекте Нацбанк ратует за оборот криптовалют в стране, фактически за продвижение криминального финтеха и обман граждан.

При этом, закон по криптовалюте Жогорку Кенешем не принят, а в Кыргызстане уже на полную катушку торгуют криптовалютой интернет-сайты: Bit.kg; bironex.com; netex.kg; miningshop.kg и различные интернет-магазины. Интересно было бы узнать: почему Нацбанк не пресекает незаконную деятельность - торговлю криптой при отсутствии соответствующего законодательства, а разрешает деятельность этих лавочек?

ЧП республиканского масштаба

Несколько месяцев назад авторы этой статьи предупреждали Нацбанк об угрозе кражи денег у населения криптомошенниками. Приводим цитату из той статьи:

"В интернете есть громадное количество историй о том, как из таких никем не регулируемых контор исчезали и клиентские криптовалюты, и сами организаторы торгов ими"

К большому сожалению, Нацбанком не были предприняты меры безопасности и с рынка Кыргызстана мгновенно исчезла компания Finiko, привлекавшая средства физлиц "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в криптовалюту на различных торговых площадках".

В день возбуждения уголовного дела основатели Finiko начали активно выводить средства с криптокошельков через биржу Uniswap, писал портал Forklog. Благодаря сканированию сети блокчейн были обнародованы криптовалютные кошельки владельцев Finiko. Речь идет о трех адресах кошельков, на которых хранятся 750,5, 4716 и 4687,05 биткоина соответственно. На момент написания материала, общая сумма на кошельках составляла более $323 млн. Сами же они уже исчезли в неизвестном направлении, прихватив с собой все похищенные деньги.

На 10 августа 2021 от жителей Кыргызстана поступило 13 заявлений об украденных деньгах в Finiko на сумму 17,7 млн. сомов. Но далеко не все участники этого крипто-лохотрона уже знают о том, что они стали жертвами мошенников, поэтому сумма будет увеличиваться. Кроме того, как показывает мировой опыт, в лучшем случае обращается в правоохранительные органы не более 5-10% потерпевших, так как в крипту вкладывают много денег, по которым жертвы "крипто-рынка" не могут официально подтвердить законность своих доходов. Полагаем, что реальные потери в десятки раз больше.

Мы вынуждены констатировать, что продвижение в Кыргызстане криминального финтеха приведет к дальнейшему ограблению населения страны, и особо обратить внимание властей страны на этот факт, и ни в коем случае не допускать в дальнейшем криминальный финтех, а дать возможность функционированию легального финтеха.

Крипта в России

Посмотрим как обстоят дела у нашего соседа. Объем мошенничеств с криптовалютами в России в 1 полугодии 2021 года составил 2,2 млрд. рублей, подсчитали в аналитическом центре Zecurion. Там отметили, что драйверами такого повышения стали увеличение популярности криптовалют и стремление россиян заработать денег на растущем сегменте, когда процентные ставки низки, а волатильность на традиционных финансовых рынках зашкаливает. Киберпреступники в основном используют токены для проведения незаконных операций, запрещенной торговли и т. д. Итог крайне печальный. Давайте в этом вопросе не будем следовать российскому примеру.

Мина замедленного действия

Вопрос о величине активов банковской системы очень важен. Малая банковская система не сможет обслужить растущую экономику. Не менее важно и то, кто конкретно работает на финансовых рынках, какие услуги и на каких условиях предоставляет клиентам.

Во многих странах мира есть микрофинансовые кредитные организации. В продвинутых экономиках они кредитуют микробизнес, у которого нет залогового имущества, и он только-только начинает работать на рынке.

Собственник такого микробизнеса встречается с кредитным инспектором и они вместе тщательно прорабатывают бизнес-план. Скажем, решил человек торговать свитерами на рынке, хотел бы купить вязальную машину и запас шерсти. После того, как кредитный инспектор убедится в том, что это прибыльный бизнес, микрофинансовая кредитная организация даёт кредит по чуть более высокой ставке, чем обычный банк. Для таких заёмщиков риски невозврата кредита несколько выше, чем для давно и успешно работающих компаний.

Совсем иначе устроен микрофинансовый рынок в Кыргызстане. Кредитуют не микробизнес, а население. Причём под атомные проценты. Не вернул - отдавай своё имущество: скот (кормилец семьи), жильё, старенький автомобиль, единственное жилье…

Особенно поражает число микрофинансовых кредитных организаций - 134 (!). Это, пожалуй, мировой рекорд. И беспрецедентные льготы для этих микрофинансовых организаций со стороны Нацбанка. Их уставный капитал в зависимости от заявленных условий работы колеблется от 0,8% до 8% от уставного капитала коммерческих банков. Кредитование считается самым рискованным банковским бизнесом, а тут вдруг такие запредельные льготы.

Самое же страшное это то, что нищее население, занимая деньги на еду, дешёвую одежду, лечение, школьные принадлежности для детей, на свадьбы и похороны, всё больше и больше тонет в этой долговой яме. Последствия этой политики просто катастрофичны.

Указ президента КР о финтехе

9 февраля 2021 года был издан Указ Президента КР "О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка". В этом указе была поставлена задача в срок до 1 июля 2021 года "создать благоприятную нормативно-правовую базу для внедрения и развития инноваций в сфере финансовых технологий (финтех-стартапов), в том числе в рамках специальных регулятивных режимов".

63 депутата Жогорку Кенеша (это более половины Членов Парламента) 14 мая 2021 года инициировали законопроект о развитии финтеха в Кыргызстане, во исполнение Указа Президента.

Депутаты укладывались в график, позволяющий к указанной Президентом дате принять правовую базу для развития легального финтеха в стране, заложив в законопроект опыт крупнейших международных финансовых центров.

Задача, поставленная Президентом Кыргызской республики, в указанные сроки не была выполнена, причины срыва читайте часть №2 данной статьи.

Завершая первую часть статьи, пожелаем всем жителям Кыргызстана стать богатыми и счастливыми!

(продолжение следует)

Авторы: Саматбек Ибраев - депутат ЖК КР, Бакытбек Турусбеков - депутат ЖК