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В Бишкеке милиция ищет очевидцев поджога приюта для собак

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке вчера, 16 сентября, неизвестные сначала убили, а затем сожгли десятки собак и кошек, которые размещались в стихийном приюте в лесопосадке недалеко от парка "Ынтымак". Этот приют рядом с парком в зарослях устроил бездомный Александр Уваров. По его словам, в этот момент он был вызван в участок милиции, а когда вернулся обратно, то увидел уже пожар.

Трупы убитых животных обнаружили спасатели, приехавшие на вызов о пожаре.

В МЧС сообщили, что звонок о возгорании в лесопосадке поступил к ним в 14.37. Пожар был локализован в 15.18, полностью потушен в 17.20. Также там сообщили, что на месте находилось около 30 трупов собак и кошек со следами порезов и различных ранений.

Как сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района, расследование продолжается, и сейчас разыскиваются очевидцы происшествия, выясняются причины возгорания.

"16 сентября на участке около улицы Токомбаева произошел пожар. Загорелось сухотравье и самодельная постройка, предназначенная для бродячих собак, установленная гражданином У.А. При допросе он пояснил, что примерно в 15.00 заметил возгорание рядом с помещением, оборудованным под кухню. Он пытался самостоятельно потушить пожар и в процессе обнаружил трех мертвых собак и одну кошку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сам Александр считает, что к жестокой расправе над животными могли быть причастные компании-застройщики. Ведь его шалаш находился на территории, которая со всех сторон застраивается элитными многоэтажками.


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URL: https://www.vb.kg/406564
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Комментарии
Патриот.
17.09.2021, 16:29

Есть выражение"Ищите женщину",а здесь надо искать ментов которые его специально вызвали что бы отвлечь внимание и они знают кто вырезал собак.Впрочем их и  искать не надо достаточно выяснить кто дежурил в этот день и всю дежурную смену пустить под пресс .Произошло преступление по статье "жестокое обращение с животными",а менты должны идти как соучастники,но самое парадоксальное то,что розыск будут вести те кто замешан в этом деле по территориальности.

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