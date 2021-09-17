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Объем иностранных инвестиций за полгода вырос в два раза по сравнению с 202

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- Александра Василькова
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В январе-июне 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в 2 раза увеличился объем прямых иностранных инвестиций, составив более 321 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов.

По данным ведомства в этот же период отток прямых иностранных инвестиций сократился на 9,2 процента и составил 548,2 миллиона долларов. Это, как поясняют в министерстве, обусловлено возвратом ранее полученных кредитов инвесторами и выплатой дивидендов нерезидентам.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (более 97 процентов) направлен на геологоразведку, в обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых, сферу финансового посредничества и страхования, информации и связи, а также оптовой и розничной торговли.

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай (31,8 процента), Турцию (19,3 процента), Нидерланды (11,4 процента) и Великобританию (10,1 процента).

Наибольший удельный вес в общем объеме оттока инвестиций приходится на Канаду (49,5 процента), Китай (29,8 процента), Великобританию (3,2 процента) и Турцию (3 процента). При этом отток инвестиций в страны СНГ снизился на 2,5 процента за счет сокращения оттока инвестиций в Казахстан (в 3,7 раза).

Кабинетом министров для улучшения инвестиционного климата:

  1. разработан информационный электронный портал обо всех разрешительных документах необходимых для ведения предпринимательской деятельности;
  2. упрощен доступ к получению земель (государственного и лесного фонда) под проекты возобновляемых источников энергии (малые ГЭС);
  3. введен запрет на осуществление дублирующих функций ветеринарного и фитосанитарного контроля по принципу "одна остановка";
  4. принят механизм по упрощению процедуры возврата НДС на импорт товаров (условный НДС);
  5. для индивидуальных предпринимателей упрощен налоговый режим (на основе налога с розничных продаж);
  6. проведена реструктуризация задолженности по налогам и социальным отчислениям, путем полного списания пени и штрафов, при условии погашения основной суммы обязательств.


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URL: https://www.vb.kg/406565
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, экономика
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