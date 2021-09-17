В Кыргызстан приехал ветеран системы ГСИН из Казахстана

В Кыргызстане в городе Жалал-Абад состоялась встреча личного состава пятого батальона Департамента охраны и конвоирования ГСИН (в/ч 7412) с ветераном общественного объединения "Сый-Урмат", генерал-майором Национальной гвардии Казахстана Рысбеком Кушербаевым. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Генера-майор Кушербаев будучи старшим лейтенантом проходил службу в этом подразделении (11 рота в/ч 7412 ком. роты м-р Байматов О.Ф.) на должности заместителя командира роты в середине 80-х годов.

После выхода на пенсию он планировал обязательно побывать в родной роте, но мешали закрытие границ. И вот при первой возможности он специально приехал в город своей юности. Сотрудники ГСИН отмечают, что встреча прошла в позитивной обстановке. Были также приглашены ветераны батальона. Были высказаны слова благодарности командованию батальона за отличную организацию встречи, образцовое содержание казармы, военного городка и всего хозяйства батальона. Ветераны пожелали командованию департамента и всему личному составу воинской части № 7412 достойно продолжать положительные традиции и бдительно нести боевую службу.

В пресс-службе ГСИН, добавили что родную часть планируют посетить генерал-майоры Александр Петров, Вячеслав Колюка и другие ветераны из дальнего и ближнего зарубежья.