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В Кыргызстан приехал ветеран системы ГСИН из Казахстана

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в городе Жалал-Абад состоялась встреча личного состава пятого батальона Департамента охраны и конвоирования ГСИН (в/ч 7412) с ветераном общественного объединения "Сый-Урмат", генерал-майором Национальной гвардии Казахстана Рысбеком Кушербаевым. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Генера-майор Кушербаев будучи старшим лейтенантом проходил службу в этом подразделении (11 рота в/ч 7412 ком. роты м-р Байматов О.Ф.) на должности заместителя командира роты в середине 80-х годов.

После выхода на пенсию он планировал обязательно побывать в родной роте, но мешали закрытие границ. И вот при первой возможности он специально приехал в город своей юности. Сотрудники ГСИН отмечают, что встреча прошла в позитивной обстановке. Были также приглашены ветераны батальона. Были высказаны слова благодарности командованию батальона за отличную организацию встречи, образцовое содержание казармы, военного городка и всего хозяйства батальона. Ветераны пожелали командованию департамента и всему личному составу воинской части № 7412 достойно продолжать положительные традиции и бдительно нести боевую службу.

В пресс-службе ГСИН, добавили что родную часть планируют посетить генерал-майоры Александр Петров, Вячеслав Колюка и другие ветераны из дальнего и ближнего зарубежья.


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URL: https://www.vb.kg/406568
Теги:
ГСИН, Кыргызстан
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