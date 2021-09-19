Военные РФ в КР отработали противодействие воздушному нападению

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа РФ отработали противодействие технической разведке и средствам воздушного нападения в ходе специального учения. Оно, по информации пресс-службы ЦВО, прошедшего на территории Свердловской и Челябинской областей, а также на объединенной российской военной базе "Кант" в Кыргызстане.

На Урале экипажи станций активных помех "Красуха-4" отдельного соединения РЭБ ЦВО развернули комплексы и приступили к боевому дежурству по защите полевых пунктов управления от воздушных средств радиолокационной разведки условного противника. Были отработаны блокирование частот бортовой радарной аппаратуры разведывательной и беспилотной авиации противника.

В коротковолновом диапазоне расчеты комплексов РЭБ "Мурманск" дезорганизовали каналы связи и управления воздушных командных пунктов, разведывательной и ударной авиации условного противника на расстоянии до 3 тысяч километров

В Кыргызстане расчеты комплексов РЭБ "Силок-01", "Силок-02" и "Житель" военной базы "Кант" создали защищенный радиус в воздушном пространстве над жилой зоной и аэродромом от нападения беспилотных летательных аппаратов условного противника, несущих самодельные бомбы и проводящих аэрофоторазведку обстановки. Специалисты РЭБ провели перехват управления программно-аппаратными методами и увели дроны на безопасное от базы расстояние

Всего к учению привлекались свыше 500 военнослужащих, в том числе из состава подразделений связи, охраны и противодействия терроризму, а также более 50 единиц военной специальной техники.

Также, сообщили в пресс-службе ЦВО, на территории "Канта" в эти дни прошла тренировка по противодействию терроризму. Военнослужащие отразили нападение условных боевиков на контрольно-пропускной пункт воинской части, оцепили периметр и провели инженерную разведку подъездных путей. В ходе тренировки отрабатывалась слаженность действий в составе функциональных групп, организация связи и оказание первой медицинской помощи. Были задействованы военнослужащие дежурных сил, подразделений противодействия терроризму и военной комендатуры.

Объединенная российская военная база "Кант" является воздушным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности ее воздушного пространства в Центральноазиатском регионе. На вооружении авиабазы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.