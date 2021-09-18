Определились победители МКФ "Кыргызстан-страна короткометражных фильмов"

Вчера, 17 сентября в кинотеатре "Манас" были объявлены имена лауреатов международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан-страна короткометражных фильмов".

По данным пресс-службы "Айтыш фильм" победители распределились следующим образом:

Лучший фильм международного конкурса - "Обуза", режиссер Манзарали Шерали, Таджикистан,

Лучшая режиссура Международного конкурса - "Вираго", режиссер Керли Кирх Шнейдер, Эстония,

Специальный приз жюри Международного конкурса - "Друг", режиссер Андрей Светлов, Беларусь,

Приз зрительских симпатий Международного конкурса - "Мээрман", режиссер Айкол Нурланбек уулу, Кыргызстан,

Диплом "Специальное упоминание жюри за яркий авторский стиль" - "Техно, Мама", режиссер Саулюс Барадинскас, Литва,

Диплом "Специальное упоминание жюри за достойное продолжение классических кинотрадиций" - "Пуговица", режиссер Нурбол Ерболулы, Казахстан.

Лучший фильм национального конкурса был назван фильм "На лодке", режиссера Байзака Маматалиева. Лучшая режиссура национального конкурса - "Скользкая дорога", режиссер Гульнара Айтмаматова. Специальный приз жюри национального конкурса получил фильм "Дом", режиссера Алтынкыз Шаршенкуловой. Приза зрительских симпатий удостоился фильм "Девочка", режиссера Айпери Усмановой.

Диплом специальное упоминание жюри за визуальное решение достался оператору-постановщику Эржану Аракееву - "Ак кел" ("Человек-вселенная"), режиссера Айбека Байымбетова.

Кинофестиваль проходил в Бишкеке с 14 по 17 сентября в столичном кинотеатре "Манас". В этом году кинофестиваль был посвящен 30-летию независимости Кыргызстана. В этом году было подано более 500 заявок от зарубежных и кыргызских кинематографистов. В национальный конкурс вошли 12 отечественных кинокартин, а в международный 14 фильмов.

Киносмотр проводился при поддержке межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), департамента кинематографии при МКИСМП, общественного фонда "Айтыш" и фонда культурного сотрудничества.

Кинофестиваль основан в 2010 году общественным и политическим деятелем, режиссером, продюсером Садыком Шер-Ниязом, в целях развития культурного диалога между странами СНГ, Балтии и Грузии, сохранения самобытности и развития традиционных культурных ценностей.