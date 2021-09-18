Мэр Бишкека обещает уделить особое внимание ремонту детский садов и школ

Айбек Джунушалиев совершил рабочий выезд в дошкольную общеобразовательную организацию №1 "Шоола". В марте прошлого года детсад по результатам инженерно-технического обследования конструкций был признан аварийным. Сейчас учреждение не функционирует.

Градоначальник поручил общественно-государственному управлению капитального строительства включить его в титульный список ремонтных работ и как можно скорее начать ремонтно-восстановительные работы с усилением конструкции здания.

Также градоначальник отметил, что все усилия муниципалитета будут направлены на завершение строящихся объектов и восстановление существующих учреждений образования, где требуется неотложный ремонт или реконструкция.