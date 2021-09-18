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Мэр Бишкека обещает уделить особое внимание ремонту детский садов и школ

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- Айжан Мамбеталиева
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Айбек Джунушалиев совершил рабочий выезд в дошкольную общеобразовательную организацию №1 "Шоола". В марте прошлого года детсад по результатам инженерно-технического обследования конструкций был признан аварийным. Сейчас учреждение не функционирует.

Градоначальник поручил общественно-государственному управлению капитального строительства включить его в титульный список ремонтных работ и как можно скорее начать ремонтно-восстановительные работы с усилением конструкции здания.

Также градоначальник отметил, что все усилия муниципалитета будут направлены на завершение строящихся объектов и восстановление существующих учреждений образования, где требуется неотложный ремонт или реконструкция.


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URL: https://www.vb.kg/406579
Теги:
детский сад, ремонт, школа, Бишкек, мэр, мэрия
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