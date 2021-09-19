Минздрав разрабатывает трехлетнюю программу по борьбе с COVID-19

Министерство здравоохранения и социального развития КР при поддержке ВОЗ совместно с представителями государственных органов, ответственных за профилактику и борьбу против COVID-19, разрабатывает план действий против COVID-19 на 2021-2023 годы для нивелирования рисков угрозы распространения инфекции.

- Важными компонентами в плане являются устойчивое финансирование, межсекторальная координация, полная цифровизация здравоохранения. А также бесперебойное обеспечение соблюдения мер по защите здоровья, повышение доверия общества к информации, исходящей из компетентных источников, и безусловное принятие рекомендованных моделей поведения в условиях пандемии, - рассказала начальник управления медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения и социального развития Нурида Жусупбекова.

Она отметила, что, реализуя разработанный план, эпидемиологическая опасность коронавирусной инфекции в 2022-2023 гг. будет минимизирована. "Мы должны извлечь определённые уроки из текущей ситуации, чтобы улучшить готовность в борьбе не только с COVID-19, но и со вспышками других инфекционных заболеваний. Особо важно улучшить межведомственную координацию для усиления потенциала страны по преодолению подобных кризисов", - добавила она.

По словам Жусупбековой, борьба с COVID-19 - это ответственность не только Минздрава, но и каждого гражданина. А ответственность заключается в том, чтобы вакцинироваться.