На 18 сентября в Кыргызстане зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи зарегистрированы 86:
Бишкек – 54
Ош - 1
Чуйская область – 13
Таласская область - 1
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 14
Джалал-Абадская область – 1
За весь период – 177 653.
За прошедшие сутки выздоровели 96 человека. Всего - 172 111.
За прошедшие сутки скончались - 3, все три летальных случая зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего – 2 586.
В стационарах на лечении находятся 586, а на амбулаторном 900 человек.