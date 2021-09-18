На 18 сентября в Кыргызстане зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи зарегистрированы 86:

Бишкек – 54

Ош - 1

Чуйская область – 13

Таласская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 14

Джалал-Абадская область – 1

За весь период – 177 653.

За прошедшие сутки выздоровели 96 человека. Всего - 172 111.

За прошедшие сутки скончались - 3, все три летальных случая зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего – 2 586.

В стационарах на лечении находятся 586, а на амбулаторном 900 человек.