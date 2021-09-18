Кыргызстан обменялся опытом со странами СНГ в сфере детского чтения

Международный круглый стол "Перспективы сотрудничества в области детской и юношеской литературы и поддержки чтения" состоялся в Москве. Он предварил 37-й Международный конгресс по детской книге (IBBY Congress), который также прошел в российской столице.

Инициаторами круглого стола выступили Российская государственная детская библиотека при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств СНГ. Участие в его работе приняли специалисты по детской и юношеской литературе, писатели, сотрудники библиотек из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии.

Как отметили в МФГС, эта дискуссия была организована с целью консолидации профессионального сообщества в сфере детской литературы, книгоиздания, книгораспространения и детских библиотек из стран постсоветского пространства. А также – для обмена опытом по реализации совместных проектов по приобщению для детей к чтению, расширения членства стран Содружества Независимых Государств в IBBY.

Были продемонстрированы лучшие детские книги этих стран, инновационные проекты по приобщению детей к чтению. О поддержке детского и юношеского чтения в Кыргызстане рассказала заместитель директора Национальной библиотеки Кыргызстана имени Алыкула Осмонова Венера Качкимбаева. Одно из решений, принятых по итогам круглого стола, - учредить региональный форума IBBY для государств СНГ.

Последующий 37-й Международный конгресс по детской книге собрал представителей более 50 стран, включая Кыргызстан. Такой конгресс впервые проводился в России, в рамках него ведущие специалисты по детской литературе обсудили актуальные проблемы современной иллюстрации, перевода детских книг, критики в области детской литературы, уделили особое внимание вопросам социологии детского чтения и мультилингвальности.

От имени международного сообщества издателей было подтверждено намерение поддерживать все инициативы, которые направлены на развитие этой сферы. В планах - развитие международной устойчивой платформы, которая позволит издавать лучшие книги для детей в любых условиях.

Стоит отметить, что Кыргызстан уже не первый год активно участвует в развитии такого международного сотрудничества, как в библиотечной, так и в книгоиздательской сферах. И неоднократно был представлен в различных профильных форумах, включая ежегодную Московскую Международную книжную выставку-ярмарку, по итогам которой отмечался наградами и дипломами.