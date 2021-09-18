Центр "Кылым Шамы" обеспокоен водворением Курсана Асанова в СИЗО-50

Об этом сотрудники правозащитного центра сообщают на своей странице в "Фейсбук" и требуют от генеральной прокуратуры, судебных органов в срочном порядке пересмотреть меру пресечения Курсана Асанова, так как его водворение в СИЗО-50 недопустимо.

Также они требуют от ГСИН принять все меры по обеспечению безопасности Асанова в период его пребывания в СИЗО-50.

Курсан Асанов является генералом милиции, занимал должность заместителя министра внутренних дел. Водворение его в следственный изолятор особого режима, в котором отбывают наказание лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе признанные судом террористы, рецидивисты и члены ОПГ, вызывает обеспокоенность относительно безопасности его жизни и здоровья.

В сообщении говорится, что минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными требуют проводить индивидуальную оценку рисков, что имеет чрезвычайно важное значение для обеспечение личной безопасности каждого заключенного, которые могут стать объектом травли и насилия. Они ни в коем случае не должны содержаться с лицами, способными на подобные действия.

Закон КР "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений" требует, чтобы подозреваемые и обвиняемые, являвшиеся сотрудниками органов внутренних дел, размещались отдельно от других подозреваемых и обвиняемых.