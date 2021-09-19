В Оше открыли место для таможенного оформления на складе "Азия ТНК"

В городе Ош состоялось открытие места таможенного оформления на складе временного хранения "Азия ТНК".

В рамках рабочей поездки в Ошскую область председатель государственной таможенной службы при министерстве экономики и финансов Самат Исабеков посетил открывшийся МТО на новом складе временного хранения "Азия ТНК".

Место таможенного оформления "Азия ТНК" оснащено современным техническим оборудованием и отвечает всем требованиям ЕАЭС. На территории склада временного хранения также есть административное здание, холодильные камеры, досмотровые площадки, зоны весового учета, филиалы коммерческих банков.

То есть, участники ВЭД смогут получать все услуги в одном месте, по принципу единого окна, что намного облегчит ведение их работы.

В ходе выступления глава ГТС Самат Исабеков отметил, что на сегодняшний день в целях развития экономики страны и создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности ведется успешная работа.

Открытие подобного места таможенного оформления будет способствовать увеличению таможенных поступлений в республиканский бюджет. Создание благоприятных условий для работы должны повлиять и на эффективность работы сотрудников таможенной службы. Председатель ведомства призвал сотрудников таможенной службы приложить все усилия для достижения цели по пополнению государственной казны и подчеркнул о необходимости выполнения задач, поставленных перед таможенной службой главой государства.