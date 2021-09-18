Легальный финтех (часть 2)

При подготовке данного раздела были привлечены эксперты, имеющие большой опыт работы на международных финансовых рынках, а проект на их финтех-платформе в октябре 2019 года был признан в США лучшим финтех-стартапом в сфере энергетики.

Все наши утверждения профессионально аргументированы и доказательны.

Итак, детально разберёмся в том, что предлагают депутаты.

Корреспондентские счета в Нацбанке

В законопроекте, инициированном депутатами ЖК, сформулированы критерии для открытия корреспондентских счетов только тем компаниям, которые получают лицензии в рамках спецрежима и полностью (на уровне коммерческих банков) соблюдают законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в полном соответствии с рекомендациями FATF и требованиями Нацбанка.

Также введены дополнительные критерии, выполнение которых позволяет финтех-компаниям открывать корреспондентский счёт в Нацбанке. А именно: надлежащая идентификация клиента, обязательный финансовый мониторинг, безрисковая деятельность на финансовых рынках - запрет на привлечение депозитов (вкладов), запрет на выдачу кредитов, запрет работы на спекулятивных рынках. Введено также условие - наличие открытого API "Application Programming Interface", так как в этом случае возникает необходимость обработки большого количества транзакций финтех-компаниями.

Все эти требования, вместе взятые, существенно снижают число финтех-компаний, которым открывается корреспондентский счёт в Нацбанке.

Необходимость открытия корреспондентских счетов в Нацбанке, а не в коммерческих банках, связана, во-первых, с низкой надёжностью кыргызских банков. В международных финансовых центрах, где сейчас работает подавляющее число финтех-компаний, коммерческие банки имеют высочайшие рейтинги AAA. В Кыргызстане же местные коммерческие банки не имеют вообще никаких рейтингов, а значит они крайне ненадёжны и есть высокая вероятность их банкротства, а вслед за ними с рынка будут вынуждены уйти и финтех-компании в связи с банкротством обслуживающих их коммерческих банков.

Во-вторых, коммерческие банки в Кыргызстане имеют крайне низкую производительность обработки клиентских транзакций, в то время как для финтех-компаний с открытым API требуется быстродействие, исчисляемое миллионами транзакций в час. В ведущих международных финансовых центрах есть коммерческие банки, которые могут обеспечить необходимое быстродействие, поэтому перед финтех-компаниями не стоит проблема открытия корреспондентских счетов в Центральных банках этих стран.

Отметим также, что современные системы автоматизированного финансового мониторинга обеспечивают надлежащее быстродействие (миллионы транзакций в час) по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В качестве ещё одного аргумента следует добавить, что легальные финтех-компании имеют максимальное присутствие в крупнейших мировых финансовых центрах: Лондоне, Нью-Йорке, Париже и многих других. Ни один из этих центров не стал криминальным, а напротив легальный финтех в ещё бОльшей мере обеспечил прозрачность банковских систем, следование жёстким стандартам в идентификации и блокировании криминальных участников рынка. Поэтому все рассуждения о криминальности легальных финтех-компаний абсолютно безосновательны.

Резюмируя этот раздел, можно с большой долей уверенности утверждать, что в мире крайне мало финтех-компаний, которые соответствовали бы в полном объёме сформулированным в законопроекте требованиям, а значит безосновательны опасения Нацбанка о большом количестве финтех-компаний, которым придётся открывать корреспондентские счета. Тем более, что финтех-компании, отвечающие перечисленным здесь требованиям, практически все локализованы в международных финансовых центрах и у Кыргызстана найдётся мало аргументов для приглашения их в Бишкек. Это будет громадным достижением, если за ближайшие лет пять удастся привлечь хотя бы три - пять таких компаний.

Хранение ценностей финтех-компаний в хранилище Нацбанка

Относительно того, что хранение драгметаллов в хранилище Нацбанка приведёт к раскрытию гостайны и в мире нет ни одного хранилища Центрального банка, где бы хранились драгоценности посторонних организаций.

Эксперты со всей ответственностью заявляют: это неправда. В мировой практике имеются примеры хранения Центральными банками активов других финансовых институтов (в том числе иностранных и частных), финтех-компаний. Например, ФРС (центральный банк США) и Банк Англии хранят золото других стран и многочисленных коммерческих структур, таких как инвестиционные, хедж-фонды, состояния богатых семей, обеспеченные золотом трастовые средства и пр. И не только упомянутые Центральные банки занимаются хранением ценностей, но и многие другие.

О гостайне. Никакой гостайны раскрыто не будет. Финтех-компании приобретают золото, и оно передаётся в их собственность одной безналичной операцией. Золото не изымается из хранилища Нацбанка, а владелец лишь получает надлежащий документ об этой операции. Аналогично обстоит дело и с продажей золота. Финтех-компаниям не предоставляется информация, где находится хранилище Нацбанка, они не знают кто кроме них хранит там ценности. Финтех-компаниям неизвестна любая секретная, коммерческая тайна и другая конфиденциальная информация.

Именно по описанной технологии работают все крупные хранилища мира. Как Центральных банков, так и коммерческих. Раскрытие гостайны ФРС или Центрального банка Англии нанесёт несоизмеримо больший ущерб в сравнении с раскрытием гостайны Кыргызстана. Но Центральные банки эту угрозу в упор не видят и у них нет никаких оснований опасаться этого. Нет никакой угрозы.

Контроль за финтех-компаниями

Все действия финтех-компании прозрачны для Нацбанка и нет никаких шансов для мошенничества.

Если у финтех-компании открыт корреспондентский счёт в Нацбанке, она пересылает в Нацбанк свой ежедневный баланс и к тому же ценности финтех-компании хранятся в хранилище Нацбанка, то Нацбанк, анализируя данные баланса, видит все без исключения транзакции и может сравнить эту информацию с фактическим количеством ценностей в хранилище Нацбанка, отслеживает оперативно все операции финтех-компании. Вот гарантия, что у финтех-компании не будет даже теоретического шанса для мошеннических действий.

Пониженный уставный капитал для финтех- компаний

Для финтех-компаний необходимо снизить размер уставного капитала (в сравнении с универсальными коммерческими банками).

Во-первых, такая практика сложилась во всех странах, активно развивающих финтех (Лондон, Сингапур, Европа и др.), а мы явно не являемся "законодателями мод" в этой индустрии. Поэтому должны играть по уже принятым правилам, перенимая успешные мировые практики. Обычно уставный капитал финтех-компаний укладывается в интервал $150 - $250 тысяч.

Во-вторых, финтех-компании на финансовом рынке занимают нишу безрисковых финансовых операций: не привлекают вклады, не выдают кредиты, не размещают деньги на спекулятивных рынках, а значит не имеют тех рисков, которые есть у универсальных банков. Нет рисковых операций, нет рисков банкротства значит и не нужен большой уставный капитал.

Именно по этим причинам 63 депутата ЖК предложили пониженный уставный капитал для финтех-компаний. Глупо бы было думать, что финтех-компании, имея возможность работать в ведущих мировых финансовых центрах с уставным капиталом $150 - $250 тысяч, гурьбой кинутся в Кыргызстан с его требованиями в $7 миллионов. Среди лидеров финтеха дураков уж точно нет. Безрисковые финтех-компании не должны иметь уставный капитал $7 млн.

Здесь нелишне напомнить, что в Кыргызстане микрофинансовые кредитные организации, привлекающие с рынка денежные средства и выдающие самые рискованные необеспеченные кредиты, имеют требования к уставному капиталу 8% от величины универсальных коммерческих банков.

Наши читатели безусловно понимают, что такого рода компании работают в самой рискованной финансовой нише, между тем, как финтех-компании исключает кредитование и любые другие рисковые операции.

Заключение

Отторжение легальных финтех-компаний - это консервация отсталости финансовой системы любой страны. Кыргызстана в том числе.

Ответ на вопрос кто саботировал исполнение Указа Президента стал риторическим. Все, кто сражается против законопроекта по легальному финтеху и тормозит его принятие. Современная и крайне полезная для государства и граждан КР инициатива активно продвигается депутатами и экспертами. И не за чашкой кофе, а путём реальных и активных дел на благо Кыргызстана.

Завершая вторую часть статьи, вновь пожелаем всем жителям Кыргызстана стать богатыми и счастливыми!

(Продолжение следует)

Авторы: Саматбек Ибраев - депутат ЖК КР, Бакытбек Турусбеков - депутат ЖК