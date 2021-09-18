Погода
$ 84.60 - 84.87
€ 99.23 - 100.55

Легальный финтех (часть 2)

127  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При подготовке данного раздела были привлечены эксперты, имеющие большой опыт работы на международных финансовых рынках, а проект на их финтех-платформе в октябре 2019 года был признан в США лучшим финтех-стартапом в сфере энергетики.

Все наши утверждения профессионально аргументированы и доказательны.

Итак, детально разберёмся в том, что предлагают депутаты.

Корреспондентские счета в Нацбанке

В законопроекте, инициированном депутатами ЖК, сформулированы критерии для открытия корреспондентских счетов только тем компаниям, которые получают лицензии в рамках спецрежима и полностью (на уровне коммерческих банков) соблюдают законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в полном соответствии с рекомендациями FATF и требованиями Нацбанка.

Также введены дополнительные критерии, выполнение которых позволяет финтех-компаниям открывать корреспондентский счёт в Нацбанке. А именно: надлежащая идентификация клиента, обязательный финансовый мониторинг, безрисковая деятельность на финансовых рынках - запрет на привлечение депозитов (вкладов), запрет на выдачу кредитов, запрет работы на спекулятивных рынках. Введено также условие - наличие открытого API "Application Programming Interface", так как в этом случае возникает необходимость обработки большого количества транзакций финтех-компаниями.

Все эти требования, вместе взятые, существенно снижают число финтех-компаний, которым открывается корреспондентский счёт в Нацбанке.

Необходимость открытия корреспондентских счетов в Нацбанке, а не в коммерческих банках, связана, во-первых, с низкой надёжностью кыргызских банков. В международных финансовых центрах, где сейчас работает подавляющее число финтех-компаний, коммерческие банки имеют высочайшие рейтинги AAA. В Кыргызстане же местные коммерческие банки не имеют вообще никаких рейтингов, а значит они крайне ненадёжны и есть высокая вероятность их банкротства, а вслед за ними с рынка будут вынуждены уйти и финтех-компании в связи с банкротством обслуживающих их коммерческих банков.

Во-вторых, коммерческие банки в Кыргызстане имеют крайне низкую производительность обработки клиентских транзакций, в то время как для финтех-компаний с открытым API требуется быстродействие, исчисляемое миллионами транзакций в час. В ведущих международных финансовых центрах есть коммерческие банки, которые могут обеспечить необходимое быстродействие, поэтому перед финтех-компаниями не стоит проблема открытия корреспондентских счетов в Центральных банках этих стран.

Отметим также, что современные системы автоматизированного финансового мониторинга обеспечивают надлежащее быстродействие (миллионы транзакций в час) по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В качестве ещё одного аргумента следует добавить, что легальные финтех-компании имеют максимальное присутствие в крупнейших мировых финансовых центрах: Лондоне, Нью-Йорке, Париже и многих других. Ни один из этих центров не стал криминальным, а напротив легальный финтех в ещё бОльшей мере обеспечил прозрачность банковских систем, следование жёстким стандартам в идентификации и блокировании криминальных участников рынка. Поэтому все рассуждения о криминальности легальных финтех-компаний абсолютно безосновательны.

Резюмируя этот раздел, можно с большой долей уверенности утверждать, что в мире крайне мало финтех-компаний, которые соответствовали бы в полном объёме сформулированным в законопроекте требованиям, а значит безосновательны опасения Нацбанка о большом количестве финтех-компаний, которым придётся открывать корреспондентские счета. Тем более, что финтех-компании, отвечающие перечисленным здесь требованиям, практически все локализованы в международных финансовых центрах и у Кыргызстана найдётся мало аргументов для приглашения их в Бишкек. Это будет громадным достижением, если за ближайшие лет пять удастся привлечь хотя бы три - пять таких компаний.

Хранение ценностей финтех-компаний в хранилище Нацбанка

Относительно того, что хранение драгметаллов в хранилище Нацбанка приведёт к раскрытию гостайны и в мире нет ни одного хранилища Центрального банка, где бы хранились драгоценности посторонних организаций.

Эксперты со всей ответственностью заявляют: это неправда. В мировой практике имеются примеры хранения Центральными банками активов других финансовых институтов (в том числе иностранных и частных), финтех-компаний. Например, ФРС (центральный банк США) и Банк Англии хранят золото других стран и многочисленных коммерческих структур, таких как инвестиционные, хедж-фонды, состояния богатых семей, обеспеченные золотом трастовые средства и пр. И не только упомянутые Центральные банки занимаются хранением ценностей, но и многие другие.

О гостайне. Никакой гостайны раскрыто не будет. Финтех-компании приобретают золото, и оно передаётся в их собственность одной безналичной операцией. Золото не изымается из хранилища Нацбанка, а владелец лишь получает надлежащий документ об этой операции. Аналогично обстоит дело и с продажей золота. Финтех-компаниям не предоставляется информация, где находится хранилище Нацбанка, они не знают кто кроме них хранит там ценности. Финтех-компаниям неизвестна любая секретная, коммерческая тайна и другая конфиденциальная информация.

Именно по описанной технологии работают все крупные хранилища мира. Как Центральных банков, так и коммерческих. Раскрытие гостайны ФРС или Центрального банка Англии нанесёт несоизмеримо больший ущерб в сравнении с раскрытием гостайны Кыргызстана. Но Центральные банки эту угрозу в упор не видят и у них нет никаких оснований опасаться этого. Нет никакой угрозы.

Контроль за финтех-компаниями

Все действия финтех-компании прозрачны для Нацбанка и нет никаких шансов для мошенничества.

Если у финтех-компании открыт корреспондентский счёт в Нацбанке, она пересылает в Нацбанк свой ежедневный баланс и к тому же ценности финтех-компании хранятся в хранилище Нацбанка, то Нацбанк, анализируя данные баланса, видит все без исключения транзакции и может сравнить эту информацию с фактическим количеством ценностей в хранилище Нацбанка, отслеживает оперативно все операции финтех-компании. Вот гарантия, что у финтех-компании не будет даже теоретического шанса для мошеннических действий.

Пониженный уставный капитал для финтех- компаний

Для финтех-компаний необходимо снизить размер уставного капитала (в сравнении с универсальными коммерческими банками).

Во-первых, такая практика сложилась во всех странах, активно развивающих финтех (Лондон, Сингапур, Европа и др.), а мы явно не являемся "законодателями мод" в этой индустрии. Поэтому должны играть по уже принятым правилам, перенимая успешные мировые практики. Обычно уставный капитал финтех-компаний укладывается в интервал $150 - $250 тысяч.

Во-вторых, финтех-компании на финансовом рынке занимают нишу безрисковых финансовых операций: не привлекают вклады, не выдают кредиты, не размещают деньги на спекулятивных рынках, а значит не имеют тех рисков, которые есть у универсальных банков. Нет рисковых операций, нет рисков банкротства значит и не нужен большой уставный капитал.

Именно по этим причинам 63 депутата ЖК предложили пониженный уставный капитал для финтех-компаний. Глупо бы было думать, что финтех-компании, имея возможность работать в ведущих мировых финансовых центрах с уставным капиталом $150 - $250 тысяч, гурьбой кинутся в Кыргызстан с его требованиями в $7 миллионов. Среди лидеров финтеха дураков уж точно нет. Безрисковые финтех-компании не должны иметь уставный капитал $7 млн.

Здесь нелишне напомнить, что в Кыргызстане микрофинансовые кредитные организации, привлекающие с рынка денежные средства и выдающие самые рискованные необеспеченные кредиты, имеют требования к уставному капиталу 8% от величины универсальных коммерческих банков.

Наши читатели безусловно понимают, что такого рода компании работают в самой рискованной финансовой нише, между тем, как финтех-компании исключает кредитование и любые другие рисковые операции.

Заключение

Отторжение легальных финтех-компаний - это консервация отсталости финансовой системы любой страны. Кыргызстана в том числе.

Ответ на вопрос кто саботировал исполнение Указа Президента стал риторическим. Все, кто сражается против законопроекта по легальному финтеху и тормозит его принятие. Современная и крайне полезная для государства и граждан КР инициатива активно продвигается депутатами и экспертами. И не за чашкой кофе, а путём реальных и активных дел на благо Кыргызстана.

Завершая вторую часть статьи, вновь пожелаем всем жителям Кыргызстана стать богатыми и счастливыми!

(Продолжение следует)

Авторы: Саматбек Ибраев - депутат ЖК КР, Бакытбек Турусбеков - депутат ЖК


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406609
Теги:
Кыргызстан, Нацбанк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  