Оперативниками бишкекской милиции были задержаны подозреваемые в совершении мошенничества, кражи и грабежа. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

31 августа в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка К.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день связались с ней по телефону и сообщили о том, что ее сын на автомобиле сбил человека, после чего обманным путем убедили перевести денежные средства в сумме 80 000 сомов через терминал на незнакомый ей счет.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство по статье 204 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, за совершение вышеуказанного преступления был установлен и задержан А.М. 1981 года рождения, являющейся осужденным и отбывающим срок в одной из исправительных колоний ГСИН, который позже дал признательные показания по другим аналогичным преступлениям.

3 сентября в период времени с 8 часов 45 минут по 9 часов 20 минут, находясь возле пересечения улиц Орозбекова и Киевской, неизвестные лица незаконно проникли в автомобиль марки "Lexus 300" и тайно похитили денежные средства в сумме 10 000 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Также с 13 часов по 13 часов 40 минут, находясь на пересечении улиц Логвиненко и Токтогула неизвестные лица незаконно проникли в автомобиль марки "Nissan X-Trail" и тайно похитили сотовый телефон "Redmi" стоимостью 11 000 сомов, часы стоимостью 2 000 сомов и денежные средства в сумме 3 170 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП УВД Первомайского района и начаты досудебные производства по статье 200 (Кража) УК КР. В ходе проводимых следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции ГУВД Бишкека на территории столицы был установлен и задержан гражданин Э.У. 1970 года рождения, ранее неоднократно судим. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР был водворен в ИВС столичного ГУВД.

12 сентября примерно в 16 часов, находясь в Ботаническом саду трое неизвестных лиц применив физическую силу в отношении несовершеннолетнего К.Р. забрали сотовый телефон марки "Samsung" тем самым нанесли материальный ущерб в размере 15000 сом.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 201 (Грабеж) УК КР.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками столичной криминальной милиции были установлены и задержаны Я.А. 2002 года рождения и И.Р.1998 года рождения. Доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики были водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к другим фактам преступлений.