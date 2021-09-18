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Открыли новый корпус отделения детской онкологии и онкогематологии

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 18 сентября, принял участие в официальной церемонии открытия нового 5-этажного корпуса отделения детской онкологии и онкогематологии, построенного на территории Национального центра охраны материнства и детства в Бишкеке.

Главу государства информировали о новом отделении детской онкологии и онкогематологии, строительство которого и обеспечение всем необходимым оборудованием, включая проектно-сметную документацию, закупку мебели и инвентаря, профинансировано общественным объединением "Ас-Сафа".

Отделение детской онкологии и онкогематологии впервые открыто в условиях специализированной детской клиники. Оно состоит из 70 койки -мест, из них 10 относятся к палате интенсивной терапии, также имеются реанимационная и две операционные палаты. Кроме этого, оборудованы биохимическая, общая клиническая, бактериологическая, иммунофенотипная, цитогенетическая и другие лаборатории.

Большая часть смертности, наблюдаемой в детской онкологии, являлась осложнениями от терапии и отсутствием условий для лечения детей. Теперь в распоряжении детской онкологии впервые будет собственная реанимация с аппаратом для гемодиализа. Появилась возможность оказания помощи пациентам с опухолью головного мозга, число которых составляет до 30 процентов всех больных. Созданы условия для проведения трансплантации костного мозга, с возможностью консультаций узких специалистов. Как показывает всемирный опыт, только после перевода отделения детской онкологии в специализированную детскую клинику, возможны положительные сдвиги в развитии всей детской онкослужбы и снижения летальности.

В церемонии открытия нового отделения приняли участие гости из Кувейта, Катара и Саудовской Аравии.

В своем выступлении президент отметил важность сегодняшнего события для системы здравоохранения страны. По его словам, в настоящее время заболеваемость раком растет, ситуация во всем мире остается напряженной, в том числе и в Кыргызстане.

Также он выразил беспокойство относительно наблюдаемого в последние годы роста заболеваемости раком у детей, добавив, что данную ситуацию углубляют проблемы с закупкой лекарств, оснащением больниц необходимой техникой, нехваткой онкологов.

Глава государства отметил, снижения смертности от рака можно достигнуть за счет реализации целевых программ, основанных на научных исследованиях.

- Открытие отделения детской онкологии и онкогематологии на базе Национального центра охраны материнства и детства - большой шаг в развитии лечения рака. Мы уверены, что в ближайшем будущем это отделение будет успешным в профилактике лечения и повышения выживаемости наших маленьких пациентов, - сказал Садыр Жапаров.

Он также подчеркнул необходимость проведения работы над следующими этапами лечения рака.

- Мы обязаны протянуть руку помощи к каждому нуждающемуся ребенку и сделать все возможное, чтобы бороться за его жизнь! Для этого мы должны развивать детскую онкологию с надеждой и верой, используя современные медицинские технологии и новые методики, - отметил глава государства.

Садыр Жапаров вручил почетную грамоту Кыргызской Республики руководителю благотворительного фонда "Ас-Сафа" Мухаммаду Абдурахману Аль-Шая за вклад в дело охраны здоровья населения и благотворительность.

Глава государства осмотрел новое здание, ознакомился с установленным специализированным оборудованием, побеседовал с медицинским персоналом. Также ознакомился с состоянием здания детской кардиохирургии Национального центра охраны материнства и детства, строительство которого остается незавершенным с 1995 года.


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URL: https://www.vb.kg/406613
Теги:
дети, онкология, президент, больница, Открытие
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