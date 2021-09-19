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Врачи КР участвуют в конференции по контролю туберкулеза в ЦА в Ташкенте

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- Нина Ничипорова
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Делегация из Кыргызстана принимает участие в V международной конференции по интегрированному контролю туберкулеза в Центральной Азии.

На повестке дня форума обсуждение вопросов повышения потенциала правительства по работе и обеспечению устойчивого финансирования программ борьбы с туберкулезом во время пандемии COVID-19 и решению проблем пандемии наряду с борьбой против туберкулеза.

В конференции принимают участие более 300 специалистов в сфере здравоохранения из Австралии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Швейцарии, Таджикистана, Туркменистана, Украины, США и Узбекистана.

В составе кыргызской делегации - директор Национального центра фтизиатрии Мадамин Каратаев, международный консультант проекта USAID по ликвидации ТБ в ЦА Марат Калиев. Из проекта USAID "Вылечить туберкулёз" в Кыргызстане – руководитель Айнура Ибраимова, сотрудники Рахат Чолурова, Гульмира Калмамбетова, Алтын Искакова, а также заместитель руководителя Фонда обязательного медицинского страхования ФОМС КР Клара Оскомбаева и другие.

Конференция организована Министерством здравоохранения Узбекистана и Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром фтизиатрии и пульмонологии при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Всемирной организации здравоохранения, банка развития KfW и партнерства "Остановить туберкулез" и продлится до 21 сентября.

Несмотря на то, что страны Центральной Азии добились значительного прогресса в ограничении распространения туберкулеза, его лекарственно-устойчивые формы по-прежнему остаются приоритетными в регионе. В 90 процентах случаев речь идет именно об устойчивости инфекции к лекарственным препаратам. Пандемия COVID-19 еще более усугубила ситуацию, поскольку снизился доступ пациентов, к диагностике заболевания.

Туберкулез сегодня является одной из 10 главных причин смерти в мире.


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URL: https://www.vb.kg/406620
Теги:
ВОЗ, туберкулез, Узбекистан, ЮСАИД
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