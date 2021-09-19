В Кыргызстане на 19 сентября зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19
Согласно из данным новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 41
Чуйская область – 6
Таласская область - 3
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область – 4
За весь период – 177 722.
За прошедшие сутки выздоровели 78 человека. Всего - 172 189.
Скончались - два человека, все летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего – 2 588.
В стационарах на лечении находятся 594, а на амбулаторном 881 человек.