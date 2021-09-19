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В Кыргызстане на 19 сентября зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19

Согласно из данным новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 41

Чуйская область – 6

Таласская область - 3

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область – 4

За весь период – 177 722.

За прошедшие сутки выздоровели 78 человека. Всего - 172 189.

Скончались - два человека, все летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего – 2 588.

В стационарах на лечении находятся 594, а на амбулаторном 881 человек.


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URL: https://www.vb.kg/406621
Теги:
Кыргызстан, COVID-19, COVID
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