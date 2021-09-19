2100 кубов мусора собрали жители Оша

Вчера, 18 сентября, в Оше в ходе субботника ко Всемирному дню чистоты вывезли 2100 кубов мусора. В мероприятии приняли участие более 25 тысяч человек.

В субботнике приняли участие все трудовые коллективы городских организаций и муниципальных учреждений, государственных служб и ведомств, работники сферы здравоохранения, образования, градостроительной сферы и коммунальные предприятия, специалисты МТУ и Жапалакской управы сел, спортсмены и сотрудники предприятий частной сферы.

Трудовые коллективы провели уборку вверенных им территорий, санитарно-очистные работы, очистку арычных сетей, обрезку травы и сорняков, побелку бордюров и ограждений.

Сотрудники мэрии города Ош во главе с мэром Алмазом Мамбетовым приняли активное участие в уборке территории у моста по улице Абдыкадырова рядом с парком Навои.

Со стороны всех МТУ города в ходе запланированных работ совместно с жителями осуществлялась очистка придомовой территории от мусора, опавших листьев. В целом участники общегородского субботника провели уборку городской территории, в том числе территорию парков, скверов, очистку арычных сетей и каналов, побелку деревьев.

По итогам работ сотрудниками СМП "Ош-Тазалык" после проведенного субботника вывезено 2100 кубов мусора.