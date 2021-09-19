В Кыргызстане россияне, находящиеся в КР выбирают депутатов в Госдуму

Граждане России, находящиеся в Кыргызстане, сегодня 19-го сентября голосуют на четырех участках, которые организованы в Посольстве России в Бишкеке, Генеральном консульстве в Оше, а также на территории российских войсковых частей в городах Кант и Каракол.

Посольство максимально широко информировало граждан России о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы. Информация размещалась в газетах, электронных СМИ, на радио и телевидении. Одновременно прошли встречи с соотечественниками, на которых также разъяснялись все вопросы, связанные с организацией и проведением выборов.

Корреспондент "Вечернего Бишкека" расспросил знают ли люди за кого будут голосовать, где брали информацию. Голосующие пояснили, что заранее ознакомились со списками, и голосовать будут за тех кого они считают достойными. Называли и просто Путина, Коммунистов, ЛДПР.

Голосование проходит спокойно, при нас вычленили из очереди и привели сразу к столу регистрации для голосования несколько мамаш с детьми, пожилых людей, инвалидов.

Сразу после необходимых процедур по санобработке всех входящих на участок, все желающие могли еще раз ознакомиться с информацией о кандидатах.

На выходе всех голосовавших встречают представители организации "Экзитпула", которые прилетели из России, и проводят опрос всех уже прогосовавших. Их работе никто не мешает. По их словам люди говорят что им никто не говорит за кого голосовать, свободно рассказывают о своих впечатлениях о том как организованы выборы.

Тем из россиян, кто впервые участвует на выборах вручается конституция России, книга.