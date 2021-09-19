Парламентарии Кыргызстана участвуют в мониторинге выборов в Госдуму РФ

Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ ведут мониторинг выборов в Государственную Думу РФ на избирательных участках. В состав мониторинговой группы, как сообщили в МПА, вошли парламентарии Азербайждана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

В течение трех дней, когда проходят выборы – с 17 по 19 сентября - наблюдатели посещают избирательные участки в Москве, в других регионах России и за пределами страны. Встречаются с представителями политических партий, участвующих в выборах, депутатами и сенаторами, осматривают участки, оценивают наличие и полноту информационных материалов на них, беседуют с председателями и членами избирательных комиссий и коллегами - наблюдателями от кандидатов и общественных организаций.

В поле внимания наблюдателей также - меры защиты участников электорального процесса от заражения коронавирусной инфекцией.

Методическое сопровождение наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ осуществляет Международный институт мониторинга развития демократии.

В рамках краткосрочного мониторинга выборов в Государственную Думу международные наблюдатели от МПА во главе с координатором - заместителем председателя Сената Парламента Казахстана Аскаром Шакировым посетили Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. И встретились здесь с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и председателем дистанционного электронного голосования территориальной избирательной комиссии (ДЭГ) Ильёй Массахом.

Элла Памфилова проинформировала об основных этапах избирательной кампании и деятельности комиссии в этот период, в том числе – о специфике работы в период пандемической угрозы. Стороны обсудили также цифровизацию выборов-2021, обменялись мнениями об использовании технологий искусственного интеллекта. А Илья Массах рассказал о технических аспектах масштабного нововведения, о том, каким образом система ДЭГ позволяет с одной стороны, идентифицировать избирателя, а с другой - обеспечить анонимность голосования и неизменность данных.

В свою очередь, Аскар Шакиров рассказал предоставил результаты долгосрочного мониторинга текущей электоральной кампании, проинформировал главу ЦИК о географии наблюдения мониторинговой группы и ее составе. Сегодня, 19 сентября, группа продолжает наблюдение на участках в Москве, других регионах, а также за пределами России.

Как сообщается ТАСС, по словам Аскара Шакирова, международные наблюдатели от МПА не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму и на начало последнего дня голосования, 19 сентября.

- За прошедшие два дня нашей работы в результате посещения избирательных участков членами нашей группы наблюдателей каких-либо нарушений выявлено не было, - сказал Шакиров. - Должен отметить от лица моих коллег, что выборы проходят на высоком организационном уровне. Они прозрачны, доступны.