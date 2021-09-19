ЕФСР продолжит содействие реформам в Кыргызстане

В Москве состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с Исполнительным директором Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Андреем Широковым.

Как сообщили в посольстве, стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках предоставления кредитных средств Кыргызстану с учетом существующих договоренностей. И, в частности, - по потенциальной программе бюджетной поддержки из средств ЕФСР в текущем году.

Цели программы - преодоление последствий пандемии, создание условий для восстановления экономики республики и в 2022-2023 годах, поддержка мер правительства Кыргызстана при реализации реформ.

Были согласованы процедурные вопросы, этапность подготовки программы, а также дальнейшие совместные действия в целях активизации сотрудничества.

Напомним, что в прошлом году Совет Евразийского фонда стабилизации и развития принял решение о предоставлении Кыргызстану кредита в 100 миллионов долларов. В Евразийском банке развития, который управляет средствами этого фонда, отмечали, что данный кредит предназначен для реализации программы правительства и Национального банка КР по противодействию влиянию на экономику, финансовый и социальный сектор пандемии коронавирусной инфекции.

Кредит выделен на 20 лет под один процент годовых с льготным периодом 10 лет. Эти средства призваны содействовать обеспечению бюджетной и долговой устойчивости, проведению сбалансированной денежно-кредитной политики, поддержке социального сектора. А также - восстановлению экономической активности и поддержке деятельности субъектов предпринимательства Кыргызстана в условиях пандемии.

Справочно: Евразийский фонд стабилизации и развития является региональным финансовым механизмом объемом 8,513 млрд долларов США. Средствами ЕФСР управляет Евразийский банк развития. ЕФСР был учрежден в 2009 г. Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств - участников Фонда.

Евразийский фонд стабилизации и развития в размере 8,513 млрд долларов был учрежден в июне 2009 года правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. И ставит задачами содействие этим государствам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности, поддержке интеграционных процессов в регионе. Страны-участницы ЕФСР наделили Евразийский банк развития функциями Управляющего средствами, подписав с ЕАБР соответствующее соглашение.