Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 99.03 - 100.50

В Ташкенте построят уникальное здание для детского сада

564  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте построят уникальное здание для детского сада. У него вообще не будет углов, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства дошкольного образования.

Это необычное здание на 480 мест будет возведено в ближайшее время в махалле "Янги Чоштепа" Янгихаётского района Ташкента.

Детский сад и его комнаты спроектированы таким образом, чтобы дети могли свободно перемещаться, переходить от одного занятия к другому. Здесь будет создано правильное распределение света, интерьеры комнат не будут повторять друг друга. Главная задача – удивлять детей.

Специализация детского сада – обучение иностранным языкам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406641
Теги:
детский сад, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  