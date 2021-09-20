В Ташкенте построят уникальное здание для детского сада. У него вообще не будет углов, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства дошкольного образования.

Это необычное здание на 480 мест будет возведено в ближайшее время в махалле "Янги Чоштепа" Янгихаётского района Ташкента.

Детский сад и его комнаты спроектированы таким образом, чтобы дети могли свободно перемещаться, переходить от одного занятия к другому. Здесь будет создано правильное распределение света, интерьеры комнат не будут повторять друг друга. Главная задача – удивлять детей.

Специализация детского сада – обучение иностранным языкам.