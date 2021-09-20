В "Вега Оперейтинг Компани" ответили на призывы остановить работу компании

В компании "Вега Оперейтинг Компани" ответили на распространяемые в социальных сетях призывы отдельных граждан к деструктивным действиям в отношении сотрудников и имущества компании, выполняющей техническое обслуживание проекта "Безопасный город". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для остановки ее деятельности, считаем необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства. Проект "Безопасный город" осуществляется по государственному заказу. В его реализации участвуют государственные органы (Министерство цифрового развития, подразделения ГРС и МВД КР), а также задействованы муниципальные органы.

Компания "Вега Оперейтинг Компани" является исключительно техническим оператором, роль которой заключается в обеспечении функционирования комплексов, фиксирующих нарушения правил дорожного движения (ПДД). Компания не имеет доступа к выписываемым штрафам за нарушения ПДД. При этом подразделения ГРС обеспечивают актуализацию базы данных автотранспортных средств. Анализ совершенных нарушений ПДД и формирование постановлений о зафиксированных нарушениях ПДД осуществляется Центром мониторинга МВД КР. Нанесение дорожных разметок возложено на муниципальные подразделения.

Следует отметить, что Безопасный город полностью реализуется за счет исполнителя: поставка оборудования, его обслуживание, содержание всего штата сотрудников, обслуживающих аппаратные комплексы, иные административные и операционные расходы. Финансирование со стороны государственного органа не предусмотрено бюджетом. Взаиморасчеты производятся только от оплаченных штрафов.

В настоящее время количество сотрудников составляет порядка 50 человек. Все являются гражданами Кыргызской Республики. Также, для выполнения подрядных работ привлекаются только местные организации. Работы и услуги выполняются в соответствии с документацией, согласованной уполномоченными государственными органами. Установленное оборудование проходит процедуру сертификации на периодической основе. Как следует, местным исполнителем предпринимается все для того, чтобы реализация "Безопасного города" имела положительный мультипликативный эффект в Кыргызстане.

Главной миссией "Безопасного города" является содействие в обеспечении дорожной безопасности, снижения смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. Как показывает мировая практика внедрение проектов, аналогичных "Безопасному городу", способствует достижению указанной цели. Такая же положительная тенденция отмечается и в Кыргызстане в местах расположения оборудования.

Однако, с момента запуска установленных комплексов, фиксирующих нарушения ПДД, отдельными лицами в результате умышленного уничтожения некоторых комплексов, причинен ущерб компании. В адрес работающих специалистов компании неоднократно поступают угрозы физической расправы, распространяются провокационные видео агрессивно настроенных активистов. В последнее время появились призывы отдельных лиц к организации граждан для порчи имущества компании, в том числе, офисного помещения с указанием даты такого собрания.

В целях безопасности сотрудников компании, мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы для обеспечения правопорядка.

Вместе с тем, мы призываем граждан, выражающих недовольство работой комплексов, в особенности, так называемых триног, фиксирующих нарушения ПДД в автоматическом режиме, действовать в правовом русле в соответствии с требованиями законодательства.

Исходя из негативных видеобращений таких граждан, следует, что недовольство вызывает обязанность оплатить штраф в связи с превышением скоростного режима на трассах и фиксация данных нарушений триногами.

Но, стоит ли говорить о том, что соблюдение ПДД, в том числе, скоростного режима, является обязательством согласно установленным нормативным актам? Как и то, что исполнение данного обязательства обеспечит безопасность как самих автоводителей, так и иных участников дорожного движения? Равно как и то, что соблюдение требований скоростного режима исключает начисление каких-либо штрафов ввиду отсутствия нарушения?

Мы, также, задаемся вопросом о том, какими будут дальнейшими действия лиц, противящихся автоматическому фиксированию нарушений ПДД, по мере введения в промышленную эксплуатацию аналогичных комплексов, устанавливаемых китайской компанией, Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd, в рамках второго этапа проекта "Безопасный город"? Ведь данным этапом проекта видеокамерами будут охвачены большая часть автотрасс, магистральных дорог и перекрестков.

Безусловно, необходимо развивать дорожную инфраструктуру, учитывая существующую ситуацию на дорогах и значительный поток автомашин. Решение данных вопросов относится к уполномоченным государственным органам и муниципальным предприятиям. Однако, согласно данным ГУОБДД, наиболее частым нарушением ПДД, влекущим серьезные, а в ряде случаях непоправимые последствия, является нарушение скоростного режима. И соблюдение либо нарушение требования о скоростном режиме является ответственностью исключительно самих автоводителей.

Следует отметить, что "Вега Оперейтинг Компани" часто получает обращения с просьбой установить дополнительные видеокамеры или триноги от жителей, чьи дома расположены вдоль трасс, в целях минимизации дорожных происшествий и сохранения жизни жителей соответствующих населенных пунктов.

Немаловажными являются, также, следующие факты. Посредством системы интеллектуального фото- и видео наблюдения раскрыто более 1500 преступлений, в том числе тяжких. Применение технических средств позволило обеспечить объективный процесс фиксации дорожных нарушений, устранить "человеческий фактор" в местах дислокации аппаратно-программных комплексов. К тому же, реализация принципа неотвратимости наказания за совершаемые водителями нарушения ПДД, является важным фактором противодействия негативному правосознанию граждан.

Мы выражаем надежду, что культура вождения и соблюдение ПДД, в скором времени, будут приоритезированы среди участников дорожного движения не только в силу требований законодательства, но и в целях сохранения жизни и здоровья самих водителей и наших сограждан. Тем самым, конфликтный потенциал среди автоводителей, противящихся автоматической фиксации нарушений ПДД, будет исчерпан", - говорится в заявлении компании.