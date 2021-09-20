В Москве открыли избирательный участок для бездомных

Люди без определенного места жительства могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке, расположенном на Казанском вокзале. Об этом ТАСС сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"У нас создан специальный участок на Казанском вокзале, куда могут приходить граждане, у которых в паспорте нет отметки о регистрации по месту жительства. Там на основании их обращения они вносятся в список и голосуют, один единственный участок на всю Москву. Они голосуют только по федеральному округу, им выдается один бюллетень", - сказал Ермолов.

Выборы в Госдуму проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, идут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.