В Азербайджане запущено производство автомобилей UzAuto Motors

В городе Гаджигабул (Азербайджан) запущена линия по производству автомобилей UzAuto Motors и автобусов "СамАвто", сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Партнером по производству со стороны Азербайджана выступил завод "Азермаш СР", который входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от Баку. Реализация проекта стала возможной благодаря соглашениям между сторонами от 21 июля 2021 года.

На первом этапе на производственных мощностях "Азермаш СР" ежегодно планируется выпускать автомобили Nexia и Cobalt, на втором этапе – Damas и Labo в общем количестве до 5 тысяч единиц, а также автобусы "СамАвто" – до 1000 единиц.

"Мы не сомневаемся, что продукция нового автозавода заслужит популярность у жителей Азербайджана, им понравятся обновленные Nexia, Cobalt, Damas и Labo, а также автобусы "СамАвто". Создание совместного предприятия между Азербайджаном и Узбекистаном позволит, на ряду с рынком Азербайджана, выйти на такие экспортные рынки, как Грузия, Турция и страны Африки", – отметил председатель правления компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.

Кроме того, генеральный директор UzAuto Motors Бо Андерссон заявил, что стороны изучают возможность добавления еще нескольких автомобилей в модельный ряд.

"Таким образом, мы ожидаем, что первоначальный модельный ряд значительно расширится в ближайшем будущем и будет включать в себя широкий спектр привлекательных автомобилей, от небольших и компактных легковых авто до полноразмерных внедорожников", – подчеркнул он.