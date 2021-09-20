Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 99.03 - 100.50

В Азербайджане запущено производство автомобилей UzAuto Motors

269  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Гаджигабул (Азербайджан) запущена линия по производству автомобилей UzAuto Motors и автобусов "СамАвто", сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Партнером по производству со стороны Азербайджана выступил завод "Азермаш СР", который входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от Баку. Реализация проекта стала возможной благодаря соглашениям между сторонами от 21 июля 2021 года.

На первом этапе на производственных мощностях "Азермаш СР" ежегодно планируется выпускать автомобили Nexia и Cobalt, на втором этапе – Damas и Labo в общем количестве до 5 тысяч единиц, а также автобусы "СамАвто" – до 1000 единиц.

"Мы не сомневаемся, что продукция нового автозавода заслужит популярность у жителей Азербайджана, им понравятся обновленные Nexia, Cobalt, Damas и Labo, а также автобусы "СамАвто". Создание совместного предприятия между Азербайджаном и Узбекистаном позволит, на ряду с рынком Азербайджана, выйти на такие экспортные рынки, как Грузия, Турция и страны Африки", – отметил председатель правления компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.

Кроме того, генеральный директор UzAuto Motors Бо Андерссон заявил, что стороны изучают возможность добавления еще нескольких автомобилей в модельный ряд.

"Таким образом, мы ожидаем, что первоначальный модельный ряд значительно расширится в ближайшем будущем и будет включать в себя широкий спектр привлекательных автомобилей, от небольших и компактных легковых авто до полноразмерных внедорожников", – подчеркнул он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406645
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  