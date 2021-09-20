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В Бишкеке жители перекрывали трассу Бишкек - аэропорт "Манас"

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке вчера, 19 сентября, на участке трассы Бишкек - аэропорт "Манас" жители села Манас перекрыли движение транспорта из-за ДТП с участием мотоциклиста. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

В пресс-службе ОВД Сокулукского района сообщили, что наезд на пешехода был совершен примерно в 19:30 19 сентября в районе села Манас. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП.

Известно, что мотоциклист сбил местную жительницу, которая скончалась на месте.

Примерно в 21:00 местные жители этого села, решили перекрыть трассу в знак протеста против гонщиков. На месте выезжали сотрудники милиции, которые охраняли общественный порядок и проводили разъяснительные беседы с местными жителями.

Как сообщили очевидцы, трассу вновь открыли примерно в 22:45.


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URL: https://www.vb.kg/406647
Теги:
Манас, перекрытие дорог, Бишкек
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