В Бишкеке жители предлагают мэру поездить в битком забитых маршрутках

В Бишкеке жители жалуются полные маршрутки, особенно в час-пик и в вечернее время, когда все возвращаются с работы или учебы.

Например, жители жилмассива Красный строитель в районе бывшего Кирпичного завода говорят, что к ним едете всего две маршрутки и те, постоянно забиты до отказа.

"Ну невозможно уехать по вечерам домой, живу на Кирпичном, маршрутки берутся штурмом, где обещанные автобусы? Предлагаем новому мэру прокатится пару дней вечером от ЦУМа до Кирпичного и прочувствовать всю проблему!", - говорят возмущенные жители.