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В Бишкеке жители предлагают мэру поездить в битком забитых маршрутках

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке жители жалуются полные маршрутки, особенно в час-пик и в вечернее время, когда все возвращаются с работы или учебы.

Например, жители жилмассива Красный строитель в районе бывшего Кирпичного завода говорят, что к ним едете всего две маршрутки и те, постоянно забиты до отказа.

"Ну невозможно уехать по вечерам домой, живу на Кирпичном, маршрутки берутся штурмом, где обещанные автобусы? Предлагаем новому мэру прокатится пару дней вечером от ЦУМа до Кирпичного и прочувствовать всю проблему!", - говорят возмущенные жители.


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URL: https://www.vb.kg/406660
Теги:
маршрутки, Бишкек
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