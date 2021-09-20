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Сотрудниками милиции задержан подозреваемый по факту мошенничества

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР и РОВД Аламудунского района задержан гражданин К.Ж., 1989 года рождения житель Бишкека, который, зная, что трансформация земельных участков и легализация документов в новостройках вокруг Бишкека является одной из актуальных проблем, обманным путем завладел денежными средствами граждан с целью извлечения из них материальной выгоды.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено, что гражданин К.Ж., представлялся жителям Аламудунского района адвокатом, юристом, сотрудником генеральной прокуратуры, сотрудником милиции и путем обмана завладел денежными средствами граждан в сумме 21500 долларов.

По вышеуказанным фактам следственной службой ОВД Аламудунского района возбуждено досудебное производство по статье 204 (Мошенничество) УК КР. Гражданин К.Ж., водворен в ИВС столичного ГУВД.

В настоящее время проводятся специальные следственные мероприятия по установлению причастности гражданин К.Ж., к аналогичным преступлениям.

Сотрудники МВД просят пострадавших от преступных действий гражданина К.Ж., обратиться по телефонам: 0702-20-40-70, 0705-00-88-08.

Также МВД КР просит граждан быть бдительными и напоминает, что приобретая земельные участки, необходимо тщательно проверять все документы на участок, а также обращаться в органы местного самоуправления для проверки.


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URL: https://www.vb.kg/406661
Теги:
МВД, мошенничество
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