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"Единая Россия" получила большинство в Госдуме

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Партия "Единая Россия", согласно предварительным результатам выборов в Госдуму, получила простое большинство голосов в парламенте после обработки 15,2% протоколов и с учетом голосования по одномандатным округам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ЦИК РФ.

По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получает более 240 мест из 450, из них 148 мест получают одномандатники. По федеральному округу у "Единой России" 41,6%, что дает ей еще 93 места.

В "Единой России" заявили РИА Новости, что, по их данным, партия сформирует конституционное большинство в парламенте.


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URL: https://www.vb.kg/406662
Теги:
выборы, Россия
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