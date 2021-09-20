Не знаете куда поступить? В Украине открыли первый в мире факультет TikTok

Обучение студентов начнут "с нуля" и по окончании учебы выдадут соответствующие дипломы, пишет издание Esquire.

Украинский тиктокер и ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) Михаил Поплавский в своем инстаграме сообщил об открытии факультета TikTok. Это первый подобный проект не только для Украины, но и для всего мира.

"Моя миссия - украинизировать тикток, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю Украины! Украинский должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир", - рассказал Поплавский.

Студентов будут обучать "с нуля", и по окончании они получат соответствующий диплом, отмечается на сайте вуза. Обучение на факультете будет бесплатным для всех желающих студентов университета.

Руководить факультетом будет выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева. По ее словам, чтобы быть "лидером по жизни", нужно "развивать себя, создавать свой бренд" в TikTok. В университете считают, что "будущий тиктокер должен отлично знать тренды соцсетей, быть интересным, создавая оригинальный контент, идти в ногу со временем и даже опережать его".