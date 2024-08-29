Евгения Строкова: 1 сентября объединяет живущих на евразийском пространстве

Уже совсем скоро учебные заведения страны откроют свои двери для школьников и студентов. Это событие всегда сопровождается праздником - Днем знаний, который традиционно в нашей стране, да и на всем постсоветском пространстве, отмечают 1 сентября. Однако в этом году, волнующее для учителей, всех школьников и их родителей событие в Кыргызстане, как собственно и в России, перенесли на 2 сентября, так как сам праздник выпадает на выходной день - воскресенье.

Традиция праздновать День знаний 1 сентября перешла нам по наследству с СССР. Праздничным он стал после того, как в июне 1984 году был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР. С тех самых пор, вот уже 40 лет мы неизменно его отмечаем в первый день осени.

При этом в документе, посвященному празднованию Дня знаний закреплено, что в случае выпадения 1 сентября на воскресенье праздничные линейки проводятся 2 сентября. Но это довольно редкое явление, такое бывает только тогда, когда не високосный год начинается во вторник и когда високосный год начинается в понедельник.

"Устойчивые праздники, такие как начало учебного года, имеют важное значение. У нас уже был опыт переноса 1 сентября на более позднюю дату, например, на 15 сентября. Это было связано с климатическими условиями. В разных государствах это происходит по-разному: кто-то начинает учебный год 20 сентября или позже. Но важно то, что в постсоветских странах, особенно в Центральной Азии, 1 сентября является оптимальным временем, когда жара спадает, а дети уже устали от каникул и готовы вернуться к учебе. Адаптация первоклашек в сентябре проходит легче, им легче вставать утром", - говорит экс-депутат Евгения Строкова.

По ее словам, сам праздник - 1 сентября, который называют Днем знаний, это, действительно, важное и символичное событие.

"Несмотря на все реформы и изменения в системе образования, в людях советского времени сохранилось стремление к получению знаний, и большинство родителей хотят, чтобы их дети учились. Для детей этот день тоже значим: это не просто начало учебного года, но и праздник, который мотивирует их. Проведение школьных линеек, когда дети идут нарядными, в школьной форме, настраивает на позитивный лад и дисциплину. Так, что вопреки всем переменам, традиционные ценности и подходы в образовании все еще сохраняются. Надеюсь, что новые реформы не навредят нашему образованию", - продолжила экс-депутат.

Строкова подчеркнула, что 1 сентября - это важный день еще и потому что он объединяет нас, живущих на евразийском пространстве, напоминая о нашей общей истории и традициях.

"Я помню, как в детстве на линейку выходила вся школа. 1 сентября было праздником для всех классов, и это была прекрасная традиция - дарить цветы учителям, в знак благодарности за будущие знания. Этот день должен оставаться в памяти на всю жизнь. Для многих семей, особенно у нас в Кыргызстане, это не только школьный праздник, но и семейное событие. Когда ребенок идет в первый класс, это особенно значимо. Я считаю, что это замечательный праздник, который нужно сохранять и передавать из поколения в поколение", - поделилась Евгения Строкова.

Ко Дню знаний обычно готовятся не только школьники и их родители, но и профильные министерства часто пытаются подогнать к праздничной дате запуск новых социальных объектов. Так, и в этом году Министерство образование пообещало открыть по всей стране 40 образовательных организаций, в том числе 13 детских домой и 27 школ.

Еще 180 учебных заведений по всей стране строятся. Из них 158 школа за счет государственного бюджета и местного управления, а 22 - на деньги доноров. Причем самый крупный из них - Россия.

Она активно вкладывает деньги в развитие образования в нашей стране и поддерживает талантливых кыргызстанцев, реализуя множество образовательных программ. Таким образом, формируя основу для дружбы и взаимовыгодного сотрудничества наших народов.

Так, в прошлом году в День знаний президенты Садыр Жапаров и Владимир Путин в формате видеомоста дали старт строительству первых трех из девяти новых супершкол, которые Россия построит в Кыргызстане.

Соглашение о строительстве Россией девяти школ в нашей республике был подписано по итогам заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в конце марта 2023 года. Согласно его российская сторона взяла на себя обязательства до 2029 годы открыть девять супершкол. По одной в каждой области и по одному учебному заведению в Бишкеке и Оше.

Эти школы будут оснащены всем необходимым, включая высокотехнологичное и современное оборудование, плавательный бассейн, оздоровительную, спортивную базу. В одном таком учебном заведении смогут обучаться сразу 1 224 ученика.

Все расходы по строительству и оснащению берет на себя Россия. Это обойдется российской казне в 4,5 млрд рублей - по 500 млн рублей на каждое учебное заведение.

Выпускники этих школ получат аттестаты двух стран. Обучение в новых школах будет проводиться на русском языке, а программа обучения будет основана на государственных стандартах наших стран.

Первые из обещанных Россией школ откроют двери ученикам уже в следующем году, а к 2029 году все девять общеобразовательных учреждений, в которых подрастающие кыргызстанцы смогут не просто получить качественное образование, но и правильное воспитание, в духе взаимоуважения, социальной ответственности и любознательности.

Только в этом случае наши страны могут рассчитывать на активную молодежь неравнодушную к тому, что происходит в общественно-политической жизни наших государств. Молодежь, содействующую экономическому процветанию.

Также Россия поможет с преподавательским составом, что не менее важно. По разным оценкам, в общеобразовательных учреждениях Кыргызстана не хватает более 1,3 тысячи учителей по разным школьным предметам. Решить проблему дефицита кадров в новых школа решено за счет российских специалистов, а также подготовки кыргызских преподавателей в РФ.

Кстати, в рамках программы "Российский учитель за рубежом" в 51 школе Кыргызстана работают 120 педагогов из РФ. А в ближайшее время их количество планируется нарастить до 150 человек. Помимо этого, в нашей стране реализуется проект "Сила ума", позволяющий ученикам из КР получать дополнительные знания по физике и математике с российскими школьными преподавателями. Также Россия предоставляет возможность нашим школьникам участвовать краткосрочной программе обмена, по которой юные кыргызстанцы едут на три месяца учиться в Международную школу "Интердом" в городе Иваново.

Надо отметить, что сотрудничество Кыргызстана и России в сфере образования постоянно нарастает. Недавно, например, на Иссык-Куле впервые состоялась Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования, собравшая более 20 ведущих вузов двух стран и 600 делегатов. Здесь была презентована образовательная модель федеральной территории "Сириус", демонстрирующая способы взаимодействия с талантливой молодежью, работодателями и отраслевыми ассоциациями. Программа мероприятия включала в себя 135 лекций, семинаров и мастер-классов с участием более 80 организаций. Одним из важных результатов ярмарки стало подписание соглашения о сотрудничестве между Академиями образования КР и РФ.

Кроме того, в Кыргызстане действуют филиалы Московского института предпринимательства и права - в Бишкеке, Караколе и Оше, Российского государственного социального университета - в Оше и Казанского национального исследовательского технологического университета - в Канте. А летом прошлого года на базе Ошского государственного университета открылся центр "Ломоносов" от МГУ им. М. В. Ломоносова, выпускники которого будут получать сразу два диплома - ОшГУ и МГУ.

В Караколе также планируется открыть филиал Московского университета. Более того, не исключено, что в ближайшее время в республике появятся представительства и других ведущих вузов РФ, таких как Высшая школа экономики, Институт аграрных технологий и биомедицины, а также Российского экономического университета имени Плеханова.

Помимо этого, Российская Федерация начала процесс модернизации Кыргызско-Российского Славянского университета. Здесь к 2030 году построят новый кампус, уже сегодня внедряются инновационные подходы в образовании и научные технологии. Только в 2023 году на эти цели из российского бюджета было выделено 450 млн рублей.

Обновление КРСУ - это замечательная новость для всех юных кыргызстанцев, поскольку КРСУ является одним их наиболее востребованных среди абитуриентов вузом. За 30 лет своей работы он подготовил свыше 30 тысяч специалистов, причем в числе его выпускников сам президент Кыргызстана Садыр Жапаров.