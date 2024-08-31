В Оше открылись два промышленных предприятия

30 августа, в связи с 33-летием независимости Кыргызской Республики и 100-летием образования Кара-Кыргызской автономной области, в присутствии президента Садыра Жапарова состоялось открытие нового логистического центра ООО "Алайкуу Органикс" и предприятия текстильного производства ООО "Досмарко". Церемония прошла в онлайн-формате. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

Как отмечает мэрия, в 50-тонном логистическом центре ООО "Алайкуу Органикс", занимающемся хранением и переработкой сухофруктов, работают 15 специалистов.

Предприятие по производству текстиля "Досмарко", построенное с инвестициями в 1 миллион долларов в муниципальной районной администрации "Манас-Ата", предоставляет 150 рабочих мест. В день на предприятии производится около 8000 изделий, которые экспортируются в страны ближнего зарубежья.