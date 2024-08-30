ГКНБ задержана директор специализированного лицея имени Уркуя Салиевой

ГКНБ КР была задержана директор специализированного лицея имени Уркуя Салиевой в городе Ош У.Ж.И, которая вымогала взятку в значительном размере за зачисление ученика в указанное образовательное учреждение.

По данным следствия, она была задержана при получении взятки в своем служебном кабинете и доставлена в Следственное управление ГКНБ КР.

В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются оперативно-следственные мероприятия по сбору и документированию доказательной базы в отношении других причастных к указанной коррупционной схеме лиц.

ГКНБ КР предупреждает о недопустимости наличия коррупционных проявлений в дошкольных, школьных, а также высших учебных заведениях страны и призывает граждан КР сообщать о всех фактах коррупции в указанной сфере.