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ГКНБ задержана директор специализированного лицея имени Уркуя Салиевой

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР была задержана директор специализированного лицея имени Уркуя Салиевой в городе Ош У.Ж.И, которая вымогала взятку в значительном размере за зачисление ученика в указанное образовательное учреждение.

По данным следствия, она была задержана при получении взятки в своем служебном кабинете и доставлена в Следственное управление ГКНБ КР.

В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются оперативно-следственные мероприятия по сбору и документированию доказательной базы в отношении других причастных к указанной коррупционной схеме лиц.

ГКНБ КР предупреждает о недопустимости наличия коррупционных проявлений в дошкольных, школьных, а также высших учебных заведениях страны и призывает граждан КР сообщать о всех фактах коррупции в указанной сфере.


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URL: https://www.vb.kg/439274
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош, школа
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