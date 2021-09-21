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В Кыргызстане подрастают ледовые рыцари

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- Вячеслав Аникин
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Бишкекская хоккейная команда "Алга-1", составленная из 10-11 летних игроков, заняла третье место на прошедшем в Бишкеке международном турнире "Золотая шайба". Победителем состязаний стала дружина "Динамо" (Минск), серебряные награды завоевал клуб "Алма-Ата". Юные бишкекские хоккеисты заняли почетное для для себя третье место.

Наши мальчишки показали довольно уверенню игру. В первом матче они победили "Бинокор" из Ташкента со счетом 5:2, затем, к сожалению, уступили сверстникам из Алма-Аты (3:7), в третий игрвой день забросили пять безответных шайб представителям другого узбекистанского клуба - "Хумо", далее разгромили команду "Нарынские ястребы - 12:0, вырвали победу у соперников из Шымкента (6:4), более чем уверенно переиграли одноклубников из "Алги-2" - 15:2, а вот в матче против лидера турнира - минских динамовцев сыграли не удачно, проиграв им со счетом 0:5.

Команда "Алга-2", к сожалению, не смогла стать призером турнира. В ее активе всего две победы. "В целом я доволен результатами игр своей команды, - сказал корреспонденту VB.KG. главный тренер нашей дружины российский специалист Алексей Прыгунов, - нам пока рано сражаться на равных с хоккеистами из "Динамо" (Минск) и "Алма-Аты". У них больше игровой практики, да и детские секции в этих странах многочисленные. Но тем не менее, я убежден, что детский хоккей в Кыргызстане развивается успешно. Наша команда уверенно выступила на турнирах в Чехии, США, несколько игроков учатся хоккейному ремеслу в США. Через семь-восемь лет во взрослорй сборной Кыргызстана, убежден, будут выступать только местные игроки.

Хоккейный клуб "Алга" был создан в 2018 году. За это время наши юные ледовые рыцари приняли участие в 18 международных турнирах, во многих из которых заняли призовые места и даже победили. Кроме того, в Бишкеке есть школа юных хоккеистов под названием "Локомотив", развивается этот вид спорта в Нарынской области, появились хоккея в Приссыккулье.

Но как это ни горько признавать, детский и юношеский хоккей держится только на плечах родителей ледовых рыцарей. Папы и мамы сами приобретают инвентарь, работу тренеров и даже оплачивают поездки своих чад за рубеж. Все это в принципе не плохо. И за рубежом хоккейные дарования тренируются только за счет своих родственников. Но как подумаешь сколько талантов из бедных семей лишены возможности сражаться на льду - становится очень грустно.


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URL: https://www.vb.kg/406685
Теги:
Алга, хоккей, Кыргызстан
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