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В Бишкекском городском драматическом театре пройдет концерт группы "Аура"

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- Айжан Мамбеталиева
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Концерт инструментально-джазовой группы "Аура" пройдет в Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева 25 сентября и 2 октября в 18 часов.

Группа "Аура" играет не только джаз или джаз-рок. Участники коллектива в своем творчестве стараются охватить все интересные музыкальные течения. Поэтому стиль, в котором они творят, можно определить как фолк-джаз или фьюжн. Артисты пытаются объединить европейскую и национальную музыку.

В репертуаре постоянного участника бишкекских джазовых фестивалей много произведений классических джазовых композиторов, сочинения современных всемирно известных музыкантов. Большое место в репертуаре "Ауры" занимают также оригинальные, авторские произведения бессменного руководителя группы Таалая Бейшеева.

В состав "Ауры" на сегодняшний день входят: Таалай Бейшеев (композитор, клавиши), Борис Бессонов (гитара), Медер Токтогулов (бас-гитара), Айзар Касымов (аккордеон, вокал, перкуссия), Рустам Супищев (саксофон), Азат Джумашев (ударные). В программе примет участие также Аяна Касымова.


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URL: https://www.vb.kg/406688
Теги:
концерт, музыка, театр
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