Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 99.03 - 100.50

"Лаборатория Касперского" поможет Кыргызстану в защите от киберугроз

196  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Разработка и внедрение комплексной системы кибербезопасности Кыргызской Республики – такова одна из приоритетных задач меморандума, который КР заключил с "Лабораторией Касперского". Это - известная российская и международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности.

Как сообщается на ее сайте, участие в подписании документа о сотрудничестве в сфере кибербезопасности приняли Евгений Касперский, генеральный директор "Лаборатории Касперского", и Жаныбек Жоробаев, заместитель председателя ГКНБ Кыргызской Республики, директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности.

По данным "Лаборатории Касперского", Кыргызстан часто оказывается на высоких позициях в различных рейтингах киберугроз. Только в нынешнем году с ними столкнулся в республике примерно каждый четвертый интернет-пользователь, а каждый второй – с атаками так называемых локальных угроз, попадающих на устройство пользователя через съемные носители. За первое полугодие 2021-го "Лаборатория Касперского" заблокировала в Кыргызстане более 60 тысяч попыток перехода на фишинговые страницы. Эксперты отмечают, что злоумышленники все чаще атакуют организации. Так, в январе-июне с веб-угрозами столкнулось в стране 19 процентов корпоративных пользователей интернета, а с локальными зловредами – 42 процента.

"Лаборатория Касперского", как заявлено, планирует привлекать к данному проекту профильных специалистов с опытом разработки и внедрения систем обеспечения кибербезопасности в масштабах государства, а также предоставлять аналитические отчеты об угрозах, направленных против государственных информационных систем.

Кроме того, компания окажет содействие в формировании собственных технических компетенций для самостоятельного управления защитой информационных систем и ресурсов программы цифровой трансформации Кыргызской Республики. Для этого планируется проводить семинары и регулярно консультировать системных администраторов и специалистов, поддерживающих информационные системы. Еще один шаг, обсуждаемый в рамках соглашения, – запуск программы непрерывного образования для системных администраторов и открытие учебного центра и класса "Информационная безопасность" на базе одного из вузов.

По словам Жаныбека Жоробаева, "опыт и знания одного из ведущих мировых игроков в сфере кибербезопасности помогут нам противодействовать атакам как на государственный сектор, бизнес, так и на частных пользователей".

В свою очередь, Евгений Касперский отметил: "Наше портфолио уже давно не ограничивается традиционными антивирусными решениями. Мы также разрабатываем и внедряем широкий спектр кибериммунных технологий, продуктов и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами, в том числе на объектах критической инфраструктуры. Наши эксперты рады объединить усилия с ГКНБ Кыргызской Республики, чтобы повысить уровень информационной безопасности на уровне целого государства и помочь республике реализовать эффективную, удобную и доступную защиту от киберугроз".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406689
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  