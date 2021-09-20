"Лаборатория Касперского" поможет Кыргызстану в защите от киберугроз

Разработка и внедрение комплексной системы кибербезопасности Кыргызской Республики – такова одна из приоритетных задач меморандума, который КР заключил с "Лабораторией Касперского". Это - известная российская и международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности.

Как сообщается на ее сайте, участие в подписании документа о сотрудничестве в сфере кибербезопасности приняли Евгений Касперский, генеральный директор "Лаборатории Касперского", и Жаныбек Жоробаев, заместитель председателя ГКНБ Кыргызской Республики, директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности.

По данным "Лаборатории Касперского", Кыргызстан часто оказывается на высоких позициях в различных рейтингах киберугроз. Только в нынешнем году с ними столкнулся в республике примерно каждый четвертый интернет-пользователь, а каждый второй – с атаками так называемых локальных угроз, попадающих на устройство пользователя через съемные носители. За первое полугодие 2021-го "Лаборатория Касперского" заблокировала в Кыргызстане более 60 тысяч попыток перехода на фишинговые страницы. Эксперты отмечают, что злоумышленники все чаще атакуют организации. Так, в январе-июне с веб-угрозами столкнулось в стране 19 процентов корпоративных пользователей интернета, а с локальными зловредами – 42 процента.

"Лаборатория Касперского", как заявлено, планирует привлекать к данному проекту профильных специалистов с опытом разработки и внедрения систем обеспечения кибербезопасности в масштабах государства, а также предоставлять аналитические отчеты об угрозах, направленных против государственных информационных систем.

Кроме того, компания окажет содействие в формировании собственных технических компетенций для самостоятельного управления защитой информационных систем и ресурсов программы цифровой трансформации Кыргызской Республики. Для этого планируется проводить семинары и регулярно консультировать системных администраторов и специалистов, поддерживающих информационные системы. Еще один шаг, обсуждаемый в рамках соглашения, – запуск программы непрерывного образования для системных администраторов и открытие учебного центра и класса "Информационная безопасность" на базе одного из вузов.

По словам Жаныбека Жоробаева, "опыт и знания одного из ведущих мировых игроков в сфере кибербезопасности помогут нам противодействовать атакам как на государственный сектор, бизнес, так и на частных пользователей".

В свою очередь, Евгений Касперский отметил: "Наше портфолио уже давно не ограничивается традиционными антивирусными решениями. Мы также разрабатываем и внедряем широкий спектр кибериммунных технологий, продуктов и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами, в том числе на объектах критической инфраструктуры. Наши эксперты рады объединить усилия с ГКНБ Кыргызской Республики, чтобы повысить уровень информационной безопасности на уровне целого государства и помочь республике реализовать эффективную, удобную и доступную защиту от киберугроз".