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Болтурук притесняет права рабочих КГК и ввел запрет профсоюзу на их защиту?

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- Виктория Гунгер
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Руководство "Кумтора" в лице внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука запретило председателю профсоюзного комитета ЗАО "КГК" Калысбеку Рыспаеву посещать рудник Кумтор и другие объекты компании! Плюс ко всему Болтуруком принято решение изъять рабочий кабинет профсоюза, а также служебную автомашину, находящуюся в собственности профкома. Руководство также отказывается удерживать и перечислять членские профсоюзные взносы. Об этом VB.KG сообщил председатель ПК КГК Калысбек Рыспаев.

По его словам, данное решение последовало после с активной деятельности профкома по отстаиванию трудовых прав работников.

- Еще перед прежним руководством компании был поставлен вопрос перерасчета выплат работникам за время простоя в декабре 2019 года – январе 2020 года в результате схода горной массы на руднике Кумтор, когда погибли двое работников компании. Аналогичное письмо с требованием перерасчета было направлено и в адрес Временного внешнего управляющего. Однако нынешнее руководство отказывается производить перерасчет. Также ставился вопрос оплаты времени нахождения работников в санитарно-обсервационных пунктах перед подъемом на вахту в период пандемии в размере среднемесячного заработка, - подчеркивает Рыспаев.

Глава ПК КГК отметил, что профкомом КГК поднимались вопросы касательно процедур проведения медицинских осмотров в целях недопущения незаконного увольнения сотрудников, а также условия проведения аттестации работников Компании в целях обеспечения справедливости и защиты прав работников.

- Мы считаем, что притеснение профсоюзов вследствие выполнения ими своих прямых обязанностей по представлению интересов работников, является недопустимым. В связи с чем, требуем восстановления нарушенных прав работников. Иначе профком будет вынужден обратиться в соответствующие государственные органы и международные организации. В свою очередь, мы выступаем за стабильную, непрерывную и безопасную производственную деятельность Компании, - пояснил редакции Калысбек Рыспаев.


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URL: https://www.vb.kg/406691
Теги:
золото, нарушения, профсоюзы, Кыргызстан, Кумтор, Тенгиз Болтурук
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