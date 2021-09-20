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Как получить "сверхчеловеческий" иммунитет от коронавируса?

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- Александра Василькова
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Совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму "гибкие" антитела, которые могут "отразить атаку" мутировавших штаммов SARS-CoV-2, пишут "РИА новости" со ссылкой The Telegraph.

Группа британских исследователей предположила, что такие иммунные клетки способны противостоять даже будущим потенциальным разновидностям инфекции. Подобный иммунитет, как утверждает издание, ученые называют "сверхчеловеческим" или "гибридным".

При этом ранее британские эксперты пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, а тем, кто привился этим препаратом, может потребоваться бустерная доза.


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URL: https://www.vb.kg/406695
Теги:
медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID
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