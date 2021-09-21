Узбекистанцам разрешили приглашать на свадьбы до ста человек

С 20 сентября в Узбекистане разрешено проводить свадьбы и другие семейные мероприятия с участием до 100 человек. Об этом сообщает пишет Фергана со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

Два месяца назад, 20 июля, Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом ограничила количество гостей на свадьбах до 50 человек. При этом приглашать на мероприятие можно было только родственников, живущих в районе проведения свадьбы.

Также с 20 сентября Спецкомиссия разрешила проводить культурно-развлекательные и другие массовые мероприятия не только на открытом воздухе, но и в закрытых помещениях. При этом организаторы и обслуживающий персонал должны иметь сертификаты с QR-кодом о вакцинации. Все, включая посетителей, должны носить защитные маски и использовать антисептики. Решение о пропуске гостей без сертификатов о прививке остается на усмотрение организаторов мероприятий.

Еще одно послабление - отмена с 24 сентября требования проводить пятничные молитвы (намазы) только на открытых площадках мечетей.