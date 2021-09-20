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На побережье Иссык-Куля состоялась VII Спартакиада горняков и металлургов

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- Азиз Осмонов
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С 16 по 19 сентября 2021 года на спортивной базе санатория "Кыргызское взморье" состоялась VII Спартакиада горняков и металлургов Кыргызстана. Около 400 спортсменов, представляющих 20 команд организаций, предприятий и учреждений отрасли, состязались в 10 видах спорта, таких как легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, стритбол, шахматы, тогуз коргоол, настольный теннис, бильярд, перетягивание каната и гиревой спорт. Об этом сообщает Центральный комитет Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана.

Как отмечается, цель проведения данных соревнований – пропаганда здорового образа жизни, развитие и совершенствование оздоровительной и физкультурно-массовой работы в трудовых коллективах отрасли, а также укрепление единства и солидарности горняков и металлургов Кыргызстана.

В рамках спартакиады состоялся молодежный форум, где профактивисты обсудили роль и место молодежи в регулировании трудовых отношений и достижении достойных условий труда и жизни, утвердили план работы молодежного совета на предстоящий период, а также провели тимбилдинг.

- В результате ожесточенной борьбы, в то же время характеризующейся взаимоуважением и дружеским отношением, сильнейшие спортсмены из трудовых коллективов отрасли получили свои заслуженные награды, медали, дипломы, кубки и ценные призы. Неплохо себя проявили команды Горного университета, ОсОО "Алтынкен", Санатория "Кыргызское взморье", Госкартографии, ОАО "Кыргызалтын" и его филиалов, ЗАО "Кичи-Чаарат", ОсОО "Эти Бакыр Терек-Сай", ОсОО "Вертекс Голд Компани" и др. Список победителей прилагается. Работники отрасли получили новый заряд энергии, незабываемые впечатления, полезные и приятные знакомства, и, восстановив здоровье, вернулись на свои рабочие места поднимать экономику страны,- рассказали в ЦК ГМПК.

Уточняется, что организаторами спортивного мероприятия выступили Государственное агентство геологии и недропользования при Министерстве энергетики и промышленности КР, Центральный Комитет Горно-металлургического профсоюза Кыргызской Республики и Добровольное физкультурно-спортивное общество профсоюзов Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/406698
Теги:
горнодобывающий сектор, Иссык-Кульская область, спорт
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