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ТЮРКСОЙ объявил 2022 год Годом нашего писателя Токтоболота Абдумомунова

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- Нина Ничипорова
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ТЮРКСОЙ принял решение объявить 2022 год Годом известного кыргызского писателя Токтоболота Абдумомунова в честь 100-летия со дня его рождения. Это решение было принято на XXXVIII заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ, которое состоялось в Хиве, культурной столице тюркского мира 2020 года.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев, принимавший участие во встрече, отметил, что Кыргызстан высоко ценит усилия ТЮРКСОЙ по укреплению братских отношений между тюркскими государствами и продвижению тюркской культуры в мире. Он подчеркнул в своем выступлении, что различные виды деятельности ТЮРКСОЙ открывают большие возможности для развития сотрудничества между странами-членами, деятелями культуры, искусства и науки.

Во время заседания был утвержден план деятельности ТЮРКСОЙ на предстоящий период, рассмотрены кандидатуры на соискание титула "Культурная столица тюркского мира-2022" и определен город, составлен список выдающихся деятелей культуры и искусства тюркских народов, юбилейные и памятные даты, которые намечено отметить в течение следующего года.

Участники заседания объявили Бурсу, первую столицу Османской Империи, культурной столицей тюркского мира -2022 года.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов подчеркнул: "В этом году исполняется 30 лет независимости Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Нам посчастливилось увидеть эти дни. Сердечно поздравляю с 30-летием независимости тюркские страны. Я рад поделиться с вами этим счастьем. Пусть наша независимость будет вечной!"

"Очень важно поддерживать и развивать культуру и искусство, чтобы независимость тюркских государств опиралась на прочные основы, и самобытность тюркских народов сохранялась. Хочу заверить вас, что при поддержке стран-членов организации ТЮРКСОЙ будем и далее претворять в жизнь важные проекты, реализовывать новые идеи. Давайте черпать силы друг в друге", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/406703
Теги:
Министерство культуры и туризма, Узбекистан, Кыргызстан, независимое государство
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