Адмирал Борис Чумаков откроет форум молодого кино в Бишкеке

В Бишкеке, завтра, 21 сентября состоится девятый международный форум молодого кино стран СНГ "Умут". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Церемония открытия форума состоится в 11:00 часов в кинотеатре Ала-Тоо.

По традиции в рамках открытия состоится показ фильма-участника престижных международных кинофестивалей. В нынешнем году это фильм "Адмирал Чумаков" кинорежиссеров Лорье Фурньё и Арно Альберолла, Бельгия-Франция, 2021 г.

Фильм рассказывает об адмирале советско-кыргызского флота – Борисе Васильевиче Чумакове, который до сих пор живет на берегу Иссык-Куля. Мировая премьера состоялась на международном кинофестивале в Искья, Италия в июле 2021 года, где фильм выиграл приз "За лучший фильм" в конкурсе "locationnegata". Фильм представят французский режиссер Лорье Фурньё и адмирал Борис Чумаков.