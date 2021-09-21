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Улугбек Бегалиев: президент исправляет ошибки прошлого

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- ВБ
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Из СМИ мы узнаем, какие ошибки были допущены при реализации проекта по добыче золота на месторождении Кумтор и нынешний президент Садыр Жапаров исправляет эти ошибки, считает ректор Международного университета инновационных технологий в Бишкеке Улугбек Бегалиев.

По его словам, для развития страны необходимо обеспечить в первую очередь развитие промышленности.

"Чтобы работала промышленность, не должно быть больших коррупционных механизмов на государственном уровне; если не будет системы откатов, промышленность может развиваться", - сказал глава учебного заведения.

Как он отметил, как гражданин страны, он поддерживает решение о возвращении месторождения золота "Кумтор" в ведение государства с целью извлечения максимальной выгоды для народа.

На вопрос, нужна ли поддержка общественности президенту Садыру Жапарову в вопросе "Кумтора", ректор МУИТ ответил, что в этом вопрое главное было политическая воля власти, а нынешнее руководство страны эту волю проявило.

"Поддержка народа в вопросе "Кумтора" думаю не нужна, потому как здесь нужно было проявить политическую волю и власть ее проявила; народ избрал президента, он принес присягу и сейчас он выполняет свое обещание", - заключил ректор МУИТ Улугбек Бегалиев.


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URL: https://www.vb.kg/406714
Теги:
Кумтор, #Кумтор, президент, Садыр Жапаров
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