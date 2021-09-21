Здоровый забег: "спасая" снежного барса, заботимся о своей безопасности

Планируете участвовать в благотворительном забеге "Toyboss snow leopard run"? Тогда вам обязательно нужно узнать об правилах и условиях участияю

По ожиданиям организаторов, в сентябрьском мероприятии примут участие более 4 тысяч бегунов. С учетом такого количества участников необходимо позаботиться об их безопасности в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Председатель общественного фонда Nomad Sport Арслан Малдыбаев отмечает, что всем участникам забега раздадут памятки с мерами безопасности во время состязаний и маски, которые нужно носить в стартовом городке до начала мероприятия и после. В этой же зоне установят стойки с санитайзерами для дезинфекции рук.

"Для соблюдения социальной дистанции, спортсмены будут стартовать группами в 4-5 человек, с интервалом в 2-5 секунд. Время каждого бегуна рассчитывается индивидуально: с момента пересечения стартовой линии и до самого финиша. Около 500 волонтеров будут дежурить в стартово-финишном городке и при необходимости помогут бегунам на маршруте", - рассказал Арслан Малдыбаев.

Во время забега будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. С волонтерами и персоналом, которые будут ходить в масках, уже проведен инструктаж по мерам предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Зрителям организаторы рекомендуют не скапливаться на старте и финише вопреки желанию поболеть за своего бегуна. Все-таки безопасность превыше всего!