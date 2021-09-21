В штаб-квартире ООН открылась выставка, посвященная Кыргызстану

В Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открылась фотовыставка, посвященная 30-летию независимости КР. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев представил эту фотовыставку зрителям в штаб-квартире Организации объединенных наций. В ходе выставки были представлены картины, иллюстрирующие древнюю историю, достопримечательности, национальные виды спорта, культуру и природу страны, а также взаимодействие Кыргызстана с ООН.

Фотовыставка будет доступна всем членам делегации иностранных государств, которые принимают участие в мероприятиях Недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.