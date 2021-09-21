Погода
$ 84.67 - 84.91
€ 99.03 - 100.50

В штаб-квартире ООН открылась выставка, посвященная Кыргызстану

153  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открылась фотовыставка, посвященная 30-летию независимости КР. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев представил эту фотовыставку зрителям в штаб-квартире Организации объединенных наций. В ходе выставки были представлены картины, иллюстрирующие древнюю историю, достопримечательности, национальные виды спорта, культуру и природу страны, а также взаимодействие Кыргызстана с ООН.

Фотовыставка будет доступна всем членам делегации иностранных государств, которые принимают участие в мероприятиях Недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406729
Теги:
ООН, Руслан Казакбаев, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  