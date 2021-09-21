Погода
$ 84.67 - 84.91
€ 99.03 - 100.50

Ученые определили биологическую причину ожирения и диабета

108  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Австралийские ученые впервые установили, что причиной ожирения и инсулинорезистентности является дисфункция лимфатической системы брыжейки - органа пищеварительной системы человека, посредством которого полые органы брюшной полости крепятся к задней стенке живота. Результаты опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Ученые из Мельбурнского института фармацевтических наук Университета Монаша вместе с коллегами из Мельбурнского университета, Университета Окленда и Университета Южной Австралии в доклиническом исследовании выяснили, что диета с высоким содержанием жиров стимулирует образование в брыжейке сети извилистых и разветвляющихся лимфатических сосудов.

Эти сосуды, имеющие название мезентериальных, имеют тенденцию пропускать лимфатическую жидкость, богатую кишечными липидными метаболитами и воспалительными медиаторами, в висцеральную жировую ткань брюшной полости, что вызывает накопление абдоминального жира и приводит к инсулинорезистентности.

"В этом исследовании мы впервые смогли раскрыть биологическую причину того, почему накопление жира вокруг живота коррелирует с более высокими показателями метаболических заболеваний, таких как диабет второго типа, чем накопление жира в других частях тела, - приводятся в пресс-релизе Университета Монаша слова руководителя исследования доцента Натали Треваскис (Natalie Trevaskis). - Мы смогли показать, что диета с высоким содержанием жиров приводит к дисфункции мезентериальных лимфатических сосудов, что, в свою очередь, способствует отложению большего количества жира в области живота и резистентности к инсулину".

Авторы представили экспериментальные доказательства того, что вмешательство в этот цикл путем ингибирования путей, связанных с лимфатической дисфункцией, может стать новым методом лечения как ожирения, так и связанных с ним метаболических заболеваний. При введении лабораторным мышам лимфатического ингибитора циклооксигеназы COX-2 у животных нормализовалась структура мезентериальной лимфатической сосудистой сети, блокировалось увеличение веса и устранялись непереносимость глюкозы и гиперинсулинемия - состояния, связанные с диабетом второго типа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406731
Теги:
диабет, здоровье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  