Ученые определили биологическую причину ожирения и диабета

Австралийские ученые впервые установили, что причиной ожирения и инсулинорезистентности является дисфункция лимфатической системы брыжейки - органа пищеварительной системы человека, посредством которого полые органы брюшной полости крепятся к задней стенке живота. Результаты опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Ученые из Мельбурнского института фармацевтических наук Университета Монаша вместе с коллегами из Мельбурнского университета, Университета Окленда и Университета Южной Австралии в доклиническом исследовании выяснили, что диета с высоким содержанием жиров стимулирует образование в брыжейке сети извилистых и разветвляющихся лимфатических сосудов.

Эти сосуды, имеющие название мезентериальных, имеют тенденцию пропускать лимфатическую жидкость, богатую кишечными липидными метаболитами и воспалительными медиаторами, в висцеральную жировую ткань брюшной полости, что вызывает накопление абдоминального жира и приводит к инсулинорезистентности.

"В этом исследовании мы впервые смогли раскрыть биологическую причину того, почему накопление жира вокруг живота коррелирует с более высокими показателями метаболических заболеваний, таких как диабет второго типа, чем накопление жира в других частях тела, - приводятся в пресс-релизе Университета Монаша слова руководителя исследования доцента Натали Треваскис (Natalie Trevaskis). - Мы смогли показать, что диета с высоким содержанием жиров приводит к дисфункции мезентериальных лимфатических сосудов, что, в свою очередь, способствует отложению большего количества жира в области живота и резистентности к инсулину".

Авторы представили экспериментальные доказательства того, что вмешательство в этот цикл путем ингибирования путей, связанных с лимфатической дисфункцией, может стать новым методом лечения как ожирения, так и связанных с ним метаболических заболеваний. При введении лабораторным мышам лимфатического ингибитора циклооксигеназы COX-2 у животных нормализовалась структура мезентериальной лимфатической сосудистой сети, блокировалось увеличение веса и устранялись непереносимость глюкозы и гиперинсулинемия - состояния, связанные с диабетом второго типа.