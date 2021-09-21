Депутат: Каждый день на дорогах погибает больше людей, чем от коронавируса

В Кыргызстане депутаты Жогорку Кенеша КР поддержали возражения президента КР к законам "Об электрической и почтовой связи", "О лицензионно-разрешительной системе в КР". Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Сегодня, 21 сентября, на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты рассмотрели вопрос о возражении президента КР.

Как отметил докладчик, заместитель председателя кабинета министров - министр цифрового развития КР Дастан Догоев, закон направлен на урегулирование деятельности в области идентификации аутентичности международных уникальных идентификационных кодов ввозимых в Кыргызстан мобильных устройств. Он добавил, что возражение президента, связано с рекомендациями по расширению перечня средств связи, которые полежат регистрации и др.

В ходе обсуждения депутат Улугбек Ормонов указал на необходимость внесения изменений в соглашение с компанией "Вега", обязывающих установить дорожные знаки, предупреждающие о передвижных аппаратных комплексах "Безопасного города", так называемых "трехножках".

"Мы не должны забывать, что цель "Безопасного города" не сбор средств с водителей, а повышение безопасности дорожного движения. Каждый день на дорогах погибает больше людей, чем от коронавируса, при этом эффективные меры по снижению количества ДТП не проводятся, не вливаются миллионные суммы как на борьбу с пандемией", - сказал Улугбек Ормонов.

Депутаты комитета также поддержали внесение соответствующих поправок в соглашение с компанией, реализующей проект "Безопасный город", добавив, что со стороны ответственных структур правительства до сих пор не выполняется компромиссное решение о размещении на сайте ГУОБДД МВД КР карты дислокации "трехножек" на предстоящий месяц, а также включения голосовых предупреждений в приложения "2ГИС" и "Яндекс. Карты".

Министр цифрового развития КР Дастан Догоев пообещал в двухнедельный срок исполнить это решение, отметив, что достигнута договоренность с компаниями "2ГИС" и "Яндекс. Карты", а также выразил готовность разместить места дислокации на сайте возглавляемого им ведомства.

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение о создании согласительной группы по закону, возвращенному с возражением президента.