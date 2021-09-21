Реконструкция улицы Туголбай Ата – широкая трасса, ведущая в тупик (фото)

Проезжая часть улицы Туголбай Ата значительно прибавила в ширине благодаря капитальному ремонту. Однако впечатление от этого смазывается тем фактом, что магистраль, которая легко могла бы превратится в настоящий проспект, упирается в так называемую "элитку", стоящую на улице Орозбекова.

Бывшая Линейная попала в титульный список ремонта на текущий год в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". И к настоящему моменту подрядная организация завершила реставрацию проезжей части от Ибраимова до проспекта Эркиндик. Причем отрезок Ибраимова-Абдрахманова построен полностью – готова как сама дорога, так и прилегающая инфраструктура. И даже нанесена разметка. Недоделанным остался лишь небольшой участок тротуара на мосту через Абдрахманова.

И здесь нужно сразу подчеркнуть один момент – как только строители заасфальтировали тротуар вдоль 9-этажки под номером 3 улицы Усенбаева (физически расположена вдоль Туголбай Ата) на нем сразу же начали парковаться автохамы. Местные жители многократно ставили импровизированные заграждения в виде булыжников, но их убирают водители водовозов, которые приезжают сюда поливать деревья. Подъехать к зеленым насаждениям они могут только по пешеходной дорожке. Поэтому наглухо перекрывать ее нельзя. А оставлять открытой – не перестанут лезть настырные паркуны.

В общем, над этой проблемой нужно хорошенько подумать ответственным чиновникам. Хотя это самый незначительный вопрос, который возникает в голове после посещения Туголбай Ата.

В первую очередь бросается в глаза тот факт, что проезжая часть на отрезке от Тыныстанова до Дзержинки была существенно расширена. Но вот не задача, строителям при укладке нового асфальта пришлось изгаляться, чтобы обойти кафе "Ала-Тоо". На фотографиях прекрасно видно, что оно препятствовало ремонту. И в том месте, где оно стоит, дорога получилась уже, чем на остальном протяжении.

Хотя самое интересное, что это то самое заведение, за которое завели уголовное дело на бывшего вице-мэра Азамата Сагындык уулу. Напомним, в конце июля ГКНБ задержал сотрудницу мэрии за вымогательство взятки. Взяткодателю обещали, что внесут в проект реконструкции бывшей улицы Линейной изменения с тем, чтобы не было нужды сносить кафе. В ходе следствия задержанная дала показания о причастности к этой "сделке" вице-мэра Азамата Сагындык уулу, который также был отправлен в СИЗО.

Номер с внесением изменений в проект вполне мог сработать, если бы в дело не вмешались спецслужбы. До реконструкции кафе стояло на газоне, за линией проезжей части. И если бы не ее расширение, на объект вообще никто не обратил бы внимания. Поэтому нужно было лишь убрать пункт об изменении ширины дороги и все бы получилось.

Но не смотря на этот громкий скандал увеселительное заведение так и стоит на месте. Почему его не сносят – большой вопрос. Хотя, повторимся, очевидно, что оно препятствует ремонту, так как теперь расположено непосредственно на проезжей части.

Однако и это не главная проблема. Ведь улица все же расширена, а у мэрии в конечном итоге не будет выбора, кроме как демонтировать объект. Ведь за этим делом следит весь город и просто не даст чиновникам "разрулить" вопрос в пользу владельцев.

Есть еще как минимум одно строение, препятствующее строительству дороги – это АЗС "Роснефть". Сейчас земляные работы ведутся уже в непосредственной близости от него. Но не видно, чтобы заправку готовили к демонтажу. А между тем, как хорошо заметно на фотографиях, расширенная дорога четко упирается в заправочную станцию. Так неужели оставят?

Возникают вопросы и по поводу кафе "Центр плова". Правда, оно не мешает самой проезжей части. Но в него упирается большая парковка, которую делают подрядчики. Вероятно, за счет занятого рестораном места она могла бы быть еще больше.

Но самое главное, что все эти усилия по расширению Туголбай Ата, даже если снести обе указанные точки питания и АЗС, в пух и прах разбиваются о многоэтажки Орозбекова 2/1, 2/3 и 2/4 (внешне представляют собой единый ансамбль), которые стоят поперек дороги. Улица упирается в них как в глухую стену. Кто дал разрешение на это строительство – вопрос, на который обязательно нужно найти ответ правоохранительным органам. Ведь даже не сведущий человек бы понял, что возводить что-либо на этом месте нельзя, так как это станет препятствием для расширения магистрали.

Таким образом, между этими "элитками" и зданием Кыргызпочтасы осталась лишь небольшая дорожка, которая станет бутылочным горлышком, если Туголбай Ата захотят дотянуть до Панфилова. Ибо поток машин будет внушительным. А при таком раскладке был ли смысл заморачиваться и расширять другие части улицы? Может стоило просто обновить дорогу и тротуары, а сэкономленные средства направить на что-нибудь другое?

Очень хотелось бы, чтобы на все эти моменты обратили внимание борцы с коррупцией в лице ГКНБ.

Напомним, вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года, за которые планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие дороги из этого списка будут расширены, а отдельные их участки построены заново. Помимо проезжей части строители приведут в порядок тротуары и ирригационную сеть. Реконструкция ведется за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, а подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.